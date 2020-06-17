產評：霸權透支有盡時　美元危機莫輕視

美元全球霸主地位表面穩如泰山，可實際上美國經濟長期缺乏改革、民眾依舊低儲蓄，近年更奉行反全球化，與地區合作脫鈎，四處挑起經貿戰火頭，正不斷透支美元霸權。再加上聯儲局無限量「放水」已屆覆水難收、債務膨脹、潛在滯脹危機和企業盈利增長欠奉，正加速美元走上衰敗之路！

美國發動貿易戰已逾兩年，損人累己，自身僅能以大規模基建投資和稅改勉強充撐場面，維持經濟半生不死，惟無論前景有多差，股市和債市都能無差別地照升如儀，皆因銀紙任印，市場現「水滿」之患，又不願流入實體經濟，只能在資本市場參與「鬥傻」遊戲。企業獲得融資資源，多用作回購股份和派息，沒有為經濟創造長期新價值。

可預見的是，一場世紀瘟疫正加速這場敗局的終結！美國經濟大停擺，聯儲局得祭出無限量寬，更破天荒購買企業債來穩定市場，放大了美股波幅，反映市場心是不安，但又因錢太多，捨不得不追逐這場「鬥傻」遊戲，結果只會將泡沫愈滾愈大。尤其據報美國總統特朗普正草擬再擲萬億美元投資基建振興經濟，意味華府仍離不開印銀紙進行低回報、低增長的劣絕伎倆。更甚的是，如今就連企業以回購和派息換來「假增長」之途也被叫停，資本市場的盛宴恍處強弩之末。

須知道印銀紙是有副作用，接連的萬億美元刺激經濟計劃，只會加深財政黑洞。四月初美國債務規模已接近25萬億美元的歷史紀錄，如無意外，年底將叩30萬億美元大關，即相當於去年美國國內生產總值的1.3倍，超越了國際認定的警戒線。長期靠借錢還債，本已近乎「等死」；靠印銀紙還債，更等如主動「找死」，一旦通脹驟至，迫使聯儲局加息的話，美元必崩潰。

過去，美債為全球資金所向，皆因其安全可靠、流通性強，且長期回報相對可取。可這些年美國放任印銀紙，正嚴重透支美元信用，價值遞減。在美元霸權下，其他經濟體別無選擇，得跟着大隊「放水」，變相讓經濟與貨幣信用鬥頹鬥爛，從而荒謬地襯托出美元還是相對可靠的假象。雖然難料這個「貨幣信用」大騙局何時破滅，但相信最終離不開以美元崩盤來畫上句號。

如今各經濟體搶先研發數碼貨幣，就是要為「資幣攬炒」的一天作準備，作為企業和個人，也得思考相關的風險管理，盡量保持投資組合多元化，尤其包括黃金，以期盡量保住資產總值不會一下子被大幅蒸發！