正論：雄師折將滅威風　何日再復當年勇

世界局勢，風雲色變，一山不能藏二虎，中美兩大強國誓不兩立，恐怕終須一戰，但中國崛起，成為眾矢之的，鄰近地區亦張牙舞爪，中印近日關係趨緊張，集結千計士兵在邊界對峙，有指印方日前兩度越界挑釁，引發衝突，解放軍五死十一傷，印軍則三死。這是自上世紀六十年代以來，中印首次在邊境衝突中出現軍人死亡。

上月初以來，中印兩國在邊境西段實控線附近，加勒萬河谷至班公錯一帶對峙，該地帶正是兩國一九六二年爆發戰事的位置。有指印方在當地建築一條公路和橋樑，越線進入中方領土、構工設障，中方邊防部隊則加強當地管控，造成緊張局面。今次衝突的拉達克地區，有英媒指該地區分界線非常模糊，常有變化，引起爭議，更易釀成衝突。兩國軍方高級人員曾在本月六日在拉達克會面，商討解決危機，緩和局勢，不過看來成效不大。

中共建政七十周年，國家領導人去年在天安門城樓發表重要講話，進行新中國史上最大規模的閱兵儀式，向世界展示國家硬實力，進身世界中心的軍事強國，十四億同胞憧憬中國夢騰飛及民族復興，但說的興奮，現實又是另外一回事，近年時興說的戰狼只是電影橋段，一笑置之。不要說與美國較勁，現在連鄰居印度也盛氣凌人，天朝大國顏面何在？

其實印度和尼泊爾近期也上演類似的邊界爭議，印度防長辛格在五月初通過視像形式，為主權爭議之地卡拉帕尼的李普勒克公路剪綵，尼泊爾外交部譴責印度，該國眾議院並通過憲法修正案，認可尼泊爾政府提出的新地圖，將卡拉帕尼加入版圖。首都加德滿都市民為之喝采慶祝，懶理印方拒絕承認尼泊爾新地圖。尼泊爾軍力遠遠不及印度，面對領土爭議，尚且不畏不懼，採取主動取得先機，以弱制強。中國號稱擁有威武雄師，直逼美國，但對着印度未能以強凌弱，衝突起來反而損兵折將多於對方，為熾熱中國夢潑了一盆冷水。

聞鼙鼓思良將，尤其是說到以弱制強，怎能不提中國近代最偉大軍事家，毛澤東是「把沙子擰成繩子的人」，把弱勢的農民子弟組成民兵配合部隊作戰，提出「人民戰爭」理論，麾下的團隊本來實力最弱，但領導人智勇兼備，帶領這團弱旅，贏得了一次又一次偉大勝利。毛一生參與二百四十多次戰役，是拿破崙的四倍，幾乎戰無不勝，戰績贏得舉世推崇，令中華民族浴火重生，中國今時今日若有如此猛人坐鎮，外敵又豈敢放肆挑釁，印度恐怕不敢越雷池半步。

中方在軍事裝備不遜於西方國家，但以史為鑑，晚清掙扎圖強亦是大量引進和學習西方軍事技術，改革軍隊三十年，以為取得豐收，怎料甲午戰爭爆發，不堪一擊，戰無一勝，慘敗給日本軍隊，引以為傲的北洋海軍竟全軍覆沒。清政府喪權辱國，向日本割地賠款求和。民族歷史寫下這一頁奇恥大辱，後人吸取前人慘痛教訓，萬萬不能重蹈覆轍。晚清軍事改革失敗，主要是得西方之形而沒有其神，沒有從基本改革軍事體制、軍事思想及軍隊建設，放諸今日，當政者實應引以為戒。

美軍是世界上最強軍隊，是不爭事實，除了因為精良裝備及龐大軍費，最重要是以戰養戰，實戰經驗豐富，而且挑選嚴格，汰弱留強，加入隊伍都是精英。美軍這一切優點正正是中國解放軍的軟肋。部隊養尊處優，久疏戰陣，一切停留在紙上談兵階段，又盛傳少爺兵靠人事關係入伍，整體質素未受到認真考驗，精神面貌備受質疑。國家軍力提升，戰力尚待證明，毋須妄自菲薄，也不應夜郎自大。

中國對外強調以和為貴，容易給人軟弱的觀感。無論在東海、南海的糾紛，日本及菲律賓無視國力差距，以小欺大，咄咄逼人。美國軍機公然飛越台海，目中無人，不把解放軍放在眼內。今次印度又是踩上門來，難道還把中國人視作東亞病夫，人皆可欺？

毛澤東說道，人不犯我，我不犯人，人若犯我，我必犯人。中國擁有百萬雄師，船堅炮利，無懼任何敵人，若能不戰而屈人之師，固然最妙，但即使兵戎相見，莫說印度，就算強如美國也照樣兵來將擋也。國家領土乃民族尊嚴，必須寸步不讓，寸土必爭，香港管治權固然不能拱手讓人，與印度在邊界的爭議，也須顯示大國威風，重拾紅軍當年勇。