粵港澳大灣區，香港不少人琅琅上口，卻弄不清大灣區的內容與意義。粵港澳大灣區是香港、澳門加上珠三角九市，故此，香港是在大灣區之內，不能說香港與大灣區怎樣。

大灣區的意義，一是發揮經濟的規模效益，合十一地之力，希望產生出協調的高效益。二是把一國中兩制不同的地區合在一起，取長捨短，發揮兩制不同的作用和新的協同效益。這個「合」中帶有相互競爭、互相促進的因素。

很可惜，一些香港人排斥其他內地城市，以我獨尊，卻看不到香港在各方面的競爭力正在下降，守株待兔不可能是發展戰略。作為自由港，出入自由，香港是守不住的，若強硬守着現有的一切，反而更增加現有一切的流失，把香港的優勢消除，只留下小地方狹窄文化的劣勢。

另一些人即使不閉關自守，知道珠三角九市的強大競爭力，不能視而不見，可是，他們只是想怎樣佔據珠三角市場，以補香港的不足，和引內地資金及需求來港，讓他們在香港多賺一筆。這樣的話，一是沒有長期觀念，不懂深耕細作。二是只知貿易，不知產業鏈的協作。三是看不到國內、國外的轉變，原來的生產和商業模式在香港和珠三角都不可延續，要變也不是香港獨力可為。他們不願意把大灣區視作有機的空間，可開發試驗新的生產與商業模式。合則變，變則通，理由是多元才可以有所創新。一國兩制、大灣區十一地不同的經濟社會文化與技術，正是制度與模式創新的大好條件。

在香港一般的研討會上，香港講者都是強調香港的優勢，甚至說大灣區沒有香港不能發展。珠三角各市在過去二、三十年的突飛猛進，只能證明香港與之合作俱勝，但深圳、廣州最近的超越香港，也採取不同於香港的模式，便可顯示出它們已超越香港。

香港講者所提的香港優勢，只是幾十年重複的故舊例子，偏離現代經濟發展所賴的科技、基建和基礎產業。即使說香港有多少所名大學，卻不知道，香港的名大學正在轉移到珠三角。珠三角的大學進步神速，而又與國際多方聯合辦學，建立分校。他們不知道單是深圳一市一年的科研經費，已經超越香港一年的科研加教育支出，香港科研佔GDP不足百分之一，深圳早已是百分之四以上，在國際上與領先的以色列、南韓並列。香港的講者還是抱殘守缺，不知香港、不知大灣區、不知世界。作為世界城市的精英，如此思維，何其可悲，也正顯現出香港官民精英的無知。

香港能否在大灣區內有所作為？存疑！