回歸以來，英倫打造的香港司法體制最是原封不動，而且當年北京為了以極大的誠意實施「一國兩制、港人治港、高度自治」，還為香港司法「賦權」，讓其享有終審權。於是，香港司法更加「獨大」，更加「獨立王國」，更加不把「一國」、中央放在眼裏，不把國家憲法放在眼裏，不把國家最高立法機關——全國人大放在眼裏。全國人大制訂的法律，全國人大對法律的解釋，香港《基本法》在香港如何的落實，都要通過「香港司法」這一關，「妹仔大過主人婆」，他們要把香港的司法凌駕在國家之上。今次，香港大律師公會竟公然提出，除由香港終審法院提請外，全國人大常委會不應就「港版國安法」釋法，狂妄囂張，其「老殖民主義思想狀態」已經頭腦發昏，不知今夕何夕也。

多年來，他們對「一國」、對「中央」、對「國家憲制」有多狂傲、多輕蔑、多仇視、多抗拒，就會對香港的反中亂港、「港獨」分裂勢力撐起多大的保護傘。他們知道，對這些勢力的保護，就是對自己的保護、對「司法獨大」為所欲為的保護。他們和反對派聯手與「一國」和中央相鬥相抗，是其共同使命和利益所在。

他們也知道，以香港的現實情況，中央推出「港版國安法」，香港行政、立法領域和社會上的反對派再怎麼瘋狂反對，再怎麼勾連外國勢力向北京施壓，都已無濟於事。現在，有機會抗擊「港版國安法」，令其陷入泥沼或成一紙空文的，只有英夷留給他們的司法體制，故要善用這一法律武器也，香港內外的反對之人，也把所有轉危為安、反敗為勝的希望寄託在他們身上。

「港版國安法」是全國性的《國家安全法》在港實施，整個執法權在「一國」手裏、中央手裏，香港司法體制本無權染指。他們要想扮演角色，發揮作用，只能聽從國家司法的安排授權行事，而不是相反，試圖提出一大堆「要求」，讓中央「必須」這樣，「不能」那樣。如此，就是在向中央奪取「國安司法權」，朝廷豈能讓此圖謀得逞？