美國新冠肺炎疫情仍未受控，感染病例增至二百一十多萬宗，逾十一萬人死亡，加上反種族歧視示威持續蔓延，有的城市甚至「畫地自治」，整個美國亂成一鍋粥。但特朗普已管不了這些，為了挽救岌岌可危的選情，迫不及待重啟競選活動，包括舉行大型造勢集會。最不可思議的是，競選團隊奉行他一貫的甩鍋作風，竟要求參與集會的民眾填寫聲明同意一項「免責條款」：如果在競選活動期間感染新冠肺炎，不能起訴競選團隊。

看來，特朗普為了爭取連任，已到了無所不用其極的地步，自己固然豁了出去，選民的生命健康更不在其考慮之內，「我死後哪管洪水滔天」。美國傳媒指其執政三年多完全為自己的選情服務，而不是讓美國再次偉大，可謂一語中的。記得上屆選舉時，他曾抨擊華盛頓精英腐敗無能、以權謀私，原來只是五十步笑百步，他比任何華盛頓精英猶有過之。

然而，不管特朗普如何絞盡腦汁，都無法挽回頹勢。各項民調皆顯示其支持率明顯落後於對手拜登，且愈拉愈遠，不少共和黨重量級人物亦紛紛與之割席，包括前國務卿鮑威爾。鮑威爾批評特朗普與憲法漸行漸遠，「他常撒謊，可一直能脫身，因為沒有人會向他問責」。

這番話顯然擊中了特朗普的要害，只見他暴跳如雷，除了破口大罵，更加翻出舊帳，指鮑威爾必須為當年的伊拉克戰爭負責。事緣鮑威爾曾經說過伊拉克擁有大殺傷力武器，美國以此為理由發動戰爭，實際上所謂的大殺傷力武器純屬子虛烏有。儘管這早已是人盡皆知的事實，但是由美國總統口中說出來，性質自然不同，這等於承認美國無理侵略伊拉克，將一個主權國家打得稀巴爛，導致無數人命傷亡，無數家庭流離失所，這筆帳該怎麼算？難道說一句「打錯了」就不了了之？美國不僅欠伊拉克一個公道，而且欠伊拉克一筆巨額賠償。