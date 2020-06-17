回歸以來，香港幾乎沒有一日好日子過，官府敗壞，政治爭拗，經濟衰落，埋藏下全線崩潰的伏線，去年六月爆發的反修例暴潮像火藥引把一切燃點了，之後的世紀疫潮對垂死的病人來一個迎頭重擊。作為一個市民，千愁萬愁，不知從何說起，現在只感無言以對，有能力的都絕望了，盡量移民遠走他方，這些是個人的選擇，合法的途徑。另外有一小撮人，也都想盡法子離開香港，這些是有刑事案件在身的疑犯，最近便有涉及非法集結罪的港獨分子陳家駒棄保潛逃，據說乘坐飛機去了荷蘭，現在躲在英國。大家都會奇怪明明警察拉了人，為何會給反中亂港分子逃脫呢？原來他沒有向法庭交出旅遊證件，所以可以買機票一走了之，這不是法律漏洞是甚麼呢？

對反對派來說，「港版國安法」猶如末日審判迫在眉睫，由於內容仍未完全披露，對於適用範圍、執法權力、追溯期以及刑罰都未有詳細公布，不過既然來勢洶洶，看來絕非無牙老虎，來者不善，善者不來，可以說是時辰將到，亂臣賊子等着死期到了，前線暴徒固然想逃之夭夭，就算是幕後黑手亦開始鋪定後路。

官媒認證「叛國禍港四人幫」之首，壹傳媒黎智英五宗案件七項罪名纏身，就非法集結等控罪，控方表示他有潛逃風險，法庭依然給予保釋及准許離開香港，而另外一宗刑恐案件就禁止他離港。試想像，如果黎智英好像陳家駒或之前的黃台仰、李東昇在外國逍遙自在，隔岸觀火又火上加油，會是對香港法律制度有多大的諷刺！普通法判決刑事案需要寧縱毋枉，入罪門檻相當高。但在暴潮紛亂的社會，國家安全凌駕一切，非常時期，便要用非常手段，處理嫌疑犯，尤其是官媒以及中央對港機構也指控的漢奸，大前提是一定要讓他接受法律審判，罪有應得，大快人心，以儆效尤。