內地經歷新冠肺炎疫情幾個月的折騰，開始面對恢復經濟的問題了。

疫情令全國生產停頓了一段時間，雖然在位者有心有意，但要全面恢復談何容易，就算工人都回到廠房上班，然而材料供應可能有阻滯，部分供應商可能復工困難、原料不足，影響了下線生產。歐美不少國家疫情未過，經濟衰退表象浮現，失業率高企，人民消費力大減，疫症前的訂單是否仍然有效？能否付款正常？環環相扣，作為世界工廠的中國當然受到影響。

面對復工率不足，經濟不前，可能出現大量失業現象，總理李克強在上月兩會後提出「地攤經濟」構思，呼籲大城市的領導開放思想，容許市民設立臨時攤檔經營零售生意，好得點收入渡過難關，也有助解決大量失業問題。豈料構思提出後響應熱烈，各大城市紛紛倣效，地攤經濟一片火紅，到處可見，甚至引為創造就業機會的靈丹妙藥。

內地出現一些網上輿論，指地攤經濟的構思不切實際，創造的其實是低收入的臨時工作崗位，對農村流入大城市的農民工可能有一定作用，但並非整體經濟可持續發展的環節。地攤經濟對城市管理衞生也帶來不良影響，地攤聚集減低道路暢通，吸引大量人流，容易造成交通阻塞，地攤空間分配和營業時間需要管理，市集結束後要處理垃圾，清理街道，這都加重城市管理當局負擔。當然，也有城市把地攤經濟化作有閒階層的嘉年華，杭州市便出現了以擺地攤為名、騷名車為實的「地攤經濟」，甚具反諷意味。

天子腳下的北京市有官員率先提出異議，認為北京不宜提倡地攤經濟。其實，北京城一早已有好幾處著名的街頭小吃街，如王府井小食街、簋街（東直門內餐飲街），都是北京的旅遊打卡去處；潘家園舊貨市場至今仍然運作，也出現了不少銷售舊家具、古玩和玉石的大商戶；昔日的燕莎商場曾經是冒牌名牌小攤販雲集之地，市政府花了不少氣力，才把這些地攤收拾，搬進多層商場經營，納入管理範圍。其實清末民初，北京城內的大柵欄、天橋、東安市場等地，不也是攤販林立，成為小市民的消費去處？

可見地攤經濟古已有之，一向是正規經濟體系外的調節活塞，問題在城市管理當局是否懂得其作用，應鬆則鬆，應緊則緊，既維持市容秩序衞生，也方便市民在經濟衰退時自食其力，不致成為社會負擔。內地網上社交媒體，很多人轉發一條對擺地攤的政府政策不確定性的諷刺：「需要你的時候是萬眾創業，不需要你的時候就是有礙市容。」話雖不中聽，卻值得施政者三思。