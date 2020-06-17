隨着「港版國安法」實施在即而黑暴案又陸續審判，愈來愈多貪生怕死的「手足」棄保潛逃越洋遠飄。被控非法集結的「香港獨立聯盟」召集人陳家駒，早前沒有到警署報到，遭揭發已經潛逃到荷蘭，再轉往英國。這是繼本土民主前線黃台仰及李東昇潛逃德國、港大《學苑》前總編輯梁繼平潛逃美國、涉旺暴的李倩怡及一眾黑暴棄卒潛逃台灣後，又一「手足」不敢面對法律制裁落荒而逃。

為何這些人能夠輕鬆逃脫？這就要多謝司法大贈送了。黑暴爆發以來，律政司固然拖延檢控，司法機構同樣毫無效率，以致案件堆積如山，大量被捕人士一直保釋候查，無形中讓他們有大把時間外逃；法官又往往對暴徒慈悲為懷，保釋條件一再放寬。有的獲取消宵禁令，有的獲准離港辦理移民，有的以海外受訓為由獲准不用到警署報到，被禁離港者絕無僅有，遑論要求他們交出旅遊證件。不逃白不逃，暴徒又豈會浪費司法一番苦心？

正因為棄保潛逃人士前赴後繼，激起輿論嘩然，律政司不得不裝模作樣，表示會慎重考慮日後處理申請保釋聆訊時，向法庭提出禁止被告離港，亦不排除向法庭申請覆核已獲准保釋者的保釋條件。

但別看律政司說得煞有介事，法庭聽不聽指示卻是另一回事。黎智英等人涉去年多次組織未經批准遊行，以及明知而參與未經批准集結，案件日前再訊，控方其後向法庭申請對黎智英等人增加不准離境及到警署報到的保釋條件，指他們涉嫌於保釋期間再犯同類罪行，且有潛逃風險。控辯雙方爭拗一輪後，裁判官一錘定音拒絕控方申請，讓全部被告以原有條件繼續保釋。

看見了吧，律政司和法庭大合奏，一個唱紅臉一個唱白臉，結果都是從輕發落，一切照舊。觀乎有人天天哀求美爹打救，又在報章大呻受到政治打壓，下一個棄保潛逃的人是誰，大家不妨猜一猜咯！