近日，中國採取所謂的「戰狼」外交，跟美國、英國、澳洲、加拿大、印度都有矛盾，在部分地區，關係更緊張得離開戰只有一步之遙。面對位居美國權力第二把交椅的國務卿蓬佩奧，中國外交部更是不假辭色，不惜以文化大革命的批鬥方式去招呼他。

很多人不明白北京的葫蘆在賣甚麼藥，說今年歲次庚子，如此多面拉弓，難道就不怕重蹈清朝末年庚子歲八國聯軍圍攻中國的覆轍嗎？我說嘛，晚清的歷史固然可怕，但時代不同，情況便不一樣。中南海在幾經衡量後或許已得出結論，就是中國到了不必怕、也不能怕的地步。

圍攻中國的嘍囉再多，也得由大哥牽頭，而這個大哥就是美國。不過，只要白宮的主人不再是特朗普，中美兩國關係便大有轉圜餘地，小嘍囉們也就不足為慮。今年十一月美國將舉行總統選舉，特朗普能否連任，北京大抵心中有數。上月初，本欄便大膽推斷，中國掌握的大數據可能已經清楚顯示特朗普連任無望。白宮寶座既然快將換人，中國便不必怕跟你硬幹下去。

除了不必怕之外，北京認為也不能再怕。因為西方逐步改變了遊戲規則，都是由他們說了算，是可忍，孰不可忍！

本土民主前線前召集人黃台仰在本地法庭被控，罪名跟政治立場無關，但德國竟給予他政治庇護，明擺着是蔑視中、港政府的尊嚴。中國電訊設備商華為的副董事長孟晚舟在加拿大過境時被扣押，要引導到美國受審，骨子裏的罪名，就是華為不該跟伊朗做生意。美國排斥伊朗，卻霸道得連中國也不能和伊朗做買賣，你說這是有理抑或無理？此外，美國應對新冠肺炎疫情不力，導致死者纍纍，卻指中國是病毒源頭，故要興訟索償。列強如此欺上頭來，中國自然覺得不能再忍。