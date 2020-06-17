中國對新冠肺炎病例嘅及早發現和隔離，以及為減少人與人接觸而實施封城禁令等措施，產生嘅綜合效果阻止了確診病例陡增，起初被一致叫好，外國紛紛倣效，主要係限制全國或者某些城市人嘅活動。然而，最近半壁京城失守，本土病例突然增加，均與爆發疫情的豐台區新發地批發市場有關。

新冠肺炎傳染風險高，對於北京市相隔五十多天再出現本土感染第二波，爆發疫情嘅批發市場客貨多，會否出現新嘅爆發點仍是未知之數。內地傳染病專家指出，可能仍未發現部分受感染嘅人群，存在病毒進一步傳播嘅風險。因此，人們必須提高警覺，在人流密集嘅地方一定要戴口罩，接觸外來物品要緊記消毒、勤洗手。

講番香港，禁聚令及食肆聚餐人數限制有效期將於明天屆滿，政府將於周五起有限度地放寬，公眾地方聚集人數上限由八人放寬至五十人，餐廳不再限定同坐一枱人數。政府之前話考慮維持或放寬相關措施時，需要在公眾健康、對經濟構成嘅影響及市民容忍程度三方面取得平衡。政府講嘢恍如佛偈，老朽自問魯鈍，經常唔明佢究竟想講乜，講到玄之又玄，所謂三方面平衡，即係點計出來呢？依家經濟差，一歲BB都感覺到，阿爸阿媽成日愁眉深鎖，鬼咩，開工唔足，收入減少，邊有心情成日逗BB開心喎，做家長嘅都唔知點平衡！

講真，現金發放計劃嘅一萬蚊，市民肯定未能好似啲高官咁擸完趕住去「消費振經濟」，有啲市民可能要用嚟還卡數，有啲留住慢慢搣，點去消費振經濟吖！目前新冠肺炎輸入個案仍然不絕，而祿泉樓多人染疫，播毒途徑未明，傳染病專家眾說紛紜，一時話空氣傳播，一時話經飛沫污染公共設施；政府就廢噏疫情未受控，跨境認證嘅「港版健康碼」臨門縮沙！總之各位市民防疫都係靠自己，勤洗手，戴口罩，用公筷，冇事少出街。