美國黑人弗洛伊德之死，掀起西方社會反種族歧視的浪潮，海外聲援活動中，最有看頭的是英國，特別是倫敦，反種族歧視與極右人士鬧得跟美國不遑多讓，歷史上的名人紛紛被鞭屍，名人銅像、雕像更成了破壞目標，抗爭鬧出歷史大清算的大頭佛，英國社會繼脫歐爭議後，再次因為歷史價值而大分歧，首相約翰遜頭痛了。

近期英國不同城市的多次集會，都有人破壞或塗污公共地方的人物雕像、銅像，最令人瞠目結舌的是，領導英國奮戰二次世界大戰、被英國尊為英雄的邱吉爾銅像也不能幸免，位於倫敦的銅像被人塗污，寫上「黑人的命也是命」；此舉引來反黑人陣營不滿，開始反擊並聲稱要拆倫敦議會廣場上的南非黑人領袖曼德拉的雕像。

歐洲予人的印象是銅像、雕像隨處可見，雕像的主人公多因當年的貢獻及特殊性而被人紀念，製成銅像本是增加歷史傳承，誰料這次卻成為清算與攻擊的目標。英國政府更不安的是，兩個陣營的抗議者起草了一份要拆除雕像的名單，榜上雕像有說數十甚至逾百座，有些雕像的主人公涉及奴隸制，有些更被指是種族主義者。

眼看反種族歧視及極右團體的拆雕像攻防戰一觸即發，倫敦市政府怕情況失控，連夜派人以圍板圍封銅像，結果是邱吉爾「不見天日」，曼德拉亦再次「被困」。抗爭變成歷史清算，連首相約翰遜也看不下去了，公開批評塗污邱吉爾銅像的示威者「荒謬及可恥」，並為邱吉爾辯護，認為對方即使可能發表過一些今天看來無法接受的觀點，但歷史價值不同，邱吉爾是英國的戰爭英雄，值得英國人銘記。約翰遜還說了一句：歷史不容編輯！

美國示威者及英國抗爭者都利用疫情、經濟衰退及怨氣高漲的社會背景，為自己陣營爭取話語權，可惜雕像無辜，英雄蒙塵，在這個時代被政治玩弄了一把。