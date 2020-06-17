有團體發起罷課及罷工的公投，以反對人大常委會即將制訂的「港版國安法」，而當中不乏一些以中學生為主要成員的組織，明顯涉嫌企圖教唆未成年人士對抗中央及特區政府，做法令人心寒。我們眼見過去一年的政治風波中約九千人被捕，其中尤以年輕人居多，就此，社會不應對政治滲入校園的嚴重性視若無睹，必須支持教育局出手，拯救我們年輕的莘莘學子。

近日坊間有不少人探討移民計劃，當中許多不是擔憂「港版國安法」的制訂，而是擔心香港教育會影響到他們的孩子。「提攜捧負，畏其不壽」，是天下父母的心境。如今，學校管理及課程設計均出現結構性問題，有師長更涉嫌公然煽動學生參與非法集會，慫恿未成年人士做出超越法律底線的行為。少年人一旦犯法，將留有案底，日後還能用甚麼資本談美好的前途和自由？

從家長的角度來看，明白青少年在中學階段處於叛逆期，與家庭關係多少會出現緊張。由此，不少家長均冀望教師能夠循循善誘灌輸正確價值觀，避免孩子出現偏差的行為。誰知，學校近年來成為反國家、反政府及反社會的溫床。有些本來是品學兼優的學生，將來很大機會繼續升學並貢獻社會，如今卻因街頭風波背上刑責，淪為階下囚。作為家長，還能相信學校是培養孩子的地方嗎？

事實上，曾有教師向我私下表達，他們只對學術知識有所掌握，雖然沒有特定的政治立場，但對國家及國際的政治和各種形勢發展變化並不掌握，更不掌握如何正確教導學生。正因如此，教育局決定為新入職的老師提供核心培訓課程，闡述本地教育政策、國家及國際教育發展，亦會為在職教師提供相關的選修培訓。我們相信，當教師對國情有較多的認識，就能更好培養自身及學生的國家認同感，讓年輕人更好的規劃人生，融入國家發展大局。

多年來，國家對香港有信心，相信港人有能力實踐「高度自治」，亦相信我們的教育制度能培養出合格國民，以及厚植有家國情懷的青少年。然而，眼見反國家的政治多年來滲入校園，亦眼見學生成為政客的犧牲品，當局及學校的管理者卻遲遲未有出手，實在令人相當惋惜。直至最近需要由港澳辦和中聯辦共同發聲敦促，也真的有種情何以堪的感覺。

另一邊廂，教協作為教育界最大的工會組織，亦未有做好為人師表的榜樣；面對越軌犯法的教師，沒有譴責也沒有割席，反而經常怪責當局干預專業自主。教育乃神聖的職業，教師必須以身作則，才能配得上應有的尊敬。推動學生走上反政府的前線，自己又躲在行業的「保護傘」下，算得上甚麼正人君子？

我只想說，「一國兩制」終需下一代來繼承，若他們對國家懷有敵意，相信香港的前途必定堪憂。教育局在應出手時就應出手，不要礙於業界部分不理智的聲音而停滯不前。若然再有孩子因而受罪，教育界是否對得起家長及孩子的未來？背負起刑事責任就是一生的烙印，何以再談往後的前途和自由？