正論：凍結最低工資　保僱主苦基層

嫌貧愛富一向是港府施政本色，別看廢官推出兩輪防疫抗疫基金及連串救市紓困措施耗資近三千億元，仿似大手筆，其實仍然離不開厚僱主薄勞工的主旋律。檢討法定最低工資水平的公眾諮詢日前結束，在黑暴及疫情雙重夾擊下，資方傾向凍結最低工資，港府則樂觀其成，意味基層權益又被拋棄。

香港法定最低工資於二○一一年實施，當年最低工資時薪為廿八元，之後每兩年檢討一次，目前為三十七點五元。今年原定在收集諮詢意見後，最低工資委員會按實際情況定下最新工資水平，並向政府提交報告，明年實施。然而，經過去年的黑色暴亂重創經濟，復有中美貿易戰令進出口跌跌不休，再加上今年新冠肺炎疫情令百業蕭條，失業率飆升至百分之五點九的十五年高位。在經濟毫無起色之下，消息指最低工資或傾向凍薪，為十年來首次，可謂並不令人意外。

公說公有理，婆說婆有理。勞資雙方各有立場，每次的最低工資檢討都是一場角力和妥協，資方為了節省成本，當然不贊成加薪，只是基於社會責任及輿論壓力，仍要每兩年坐下來談，適逢目前經濟逆轉，資方終於有了順理成章的凍薪藉口；勞方的立場則相反，打工仔渴望加薪十分正常，何況最低工資設立以來，累計升幅只有近三成四，較同期時薪工資中位數累計升幅低逾百分之五，已與市場脫軌，甚至連綜援金額在十年間也上升四成，最低工資卻遠遠不如。工會已揚言不接受凍薪或減薪，惟他們提出的加幅卻往往強人所難，例如有工會提出調整至每小時最高四十七元，理由是疫情下物價並無下跌，凍薪或減薪都是對打工仔落井下石。

在雞同鴨講的情況下，港府理應發揮協調及斡旋職責，惟每次都是袖手旁觀，廢官美其名曰尊重最低工資委員會而不介入，實際上是事不關己，高高掛起。當然，港府翹起雙手一點也不奇怪，皆因港府自己也是無良僱主，其外判清潔工就是被剝削的一群。當年食環署外判年老清潔工被揭發只有七元恥辱性時薪，觸發社會要求訂立最低工資。儘管時移勢易，七元時薪清潔工成為歷史，但港府政策向富裕階層傾斜卻從來沒有改變，單是八百億元保就業計劃，便被轟為只幫僱主，懶理失業基層死活。更有甚者，港府巨額打救蝕本私人企業如國泰航空，哼也不哼半句；年年倒貼十多億元供養假難民，甘之如飴；但當人們要求港府落實全民退休保障、最高工時則千方百計落閘，厚此薄彼，冷待基層，豈不怒乎！

誠然，香港正值非常時期，社會一片混亂，不僅公務員凍薪，連港府廢官都要裝模作樣減薪，要資方在經營困難之際調高最低工資實有難度，但基層勞工議價能力欠奉，在經濟蕭條時受到的打擊也是最大。作為負責任的政府，不可能眼中只有資方沒有勞方，既然凍結最低工資幾成定局，而且要三年後才有調整，便要在其他方面幫助基層。奈何港府一毛不拔，失業救濟金固然拒絕設立，公屋甚至逆市加租，窮人還能指望政府甚麼？