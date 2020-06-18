產評：銀行業風光不再　淘汰戰何其哀哉

疫情嚴重打擊全球經濟，作為「百業之母」的銀行業首當其衝，不但貸款需求弱、壞帳升，在負利率趨勢下，淨息差收入受壓，業界紛以裁員削支自救。可節流終有極限，開源難才是重點，科技興起不在話下，反全球化更嚴重窒礙併購活動，行業風光日子不再，汰弱留強已展開。過去依賴信貸增長、講究「大而全面」的擴張營運模式已不管用，取而代之是要適應人口老化、城市化、科技化、反全球化等新趨勢，要精準開拓和深化管理，始有望殺出血路！

持續逾兩年的中美貿易戰，凸顯反全球化趨勢，對於過去多年努力拓展全球化業務的金融企業而言是噩耗。國際經貿活動大減，本就不利跨境服務收入，加上今年爆發世紀瘟疫，經濟大停擺，金融業生意更難做。開源不成，只得從節流入手，雖然部分銀行早前因應疫情而暫停裁員，惟隨着疫情受控，已急不及待「手起刀落」，否則難向股東交代業績。

更令業界頭痛的是，為了應對金融市場極端波動，不少監管機構要求金融企業保留流動資金，暫停回購或發放股息，這令金融股無法藉回購支持股價及派息吸引資金，使估值受壓，不利撲水應付逆境之餘，更要面對政府干預增加、社會動盪令裁員行動添阻力，以及地區業務承受前所未有的政治風險，可謂雪上加霜。

要知道，金融業與實體經濟有共生關係，金融服務產生包括支付、存貸款、交易、顧問等價值，佔各主要經濟體的國內生產總值重要比重。如今業界陷困，正是全球經濟縮影，在反全球化下，金融企業再難透過併購實現協同效益，經營規模見頂收縮、增長前景難復舊觀，意味職位、辦公室、營運設備等配套需求亦相應下降，影響着其他行業和勞工生計。業界每年巨額分紅不再、持股估值下降，蒸發了不少財富，打擊高端消費需求，與經濟景氣形成惡性循環。

被視為能「以錢生錢」的金融業面對危機，正正說明何以這些年全球經濟走不出低增長格局。行業收縮、同業之間競爭日趨激烈，再加上科技猛進衍生虛擬銀行等新競爭，凸顯出科技與金融結合，使兩個行業的界線變得模糊，頓時令傳統銀行荊棘滿途。所謂「花無百日紅」，傳統金融業自逾十年前經濟危機後，至今尚未走出深淵，「老本」近乾塘之際，又迎來世紀政經變天，要順利過渡新舊經濟交替期談何容易，汰弱留強的過程從來都是痛苦的，從業員何其哀哉。