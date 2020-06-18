功夫茶：違禁制令竟輕判　亂世點會出佳人

衰世無作為！刑不當罪，不祥莫大焉。功夫茶忽然有此感悟，皆感古人所講嘅箴言，今日好似完全變咗質。最簡單嘅莫過於「矩不正，不可以為方；規不正，不可以為圓」。自己不端正，又如何使別人端正？之但係，依家法官判案，常令人茅塞未能頓開，尋且更加迷惘也。唔通司法制度嘅公平正義，我哋常人真係識條毛？

呢，政府於去年十月成功向法庭申請臨時禁制令，禁制所有針對警員及其家屬嘅不合法起底行為，以免警員及其家屬因個人資料被披露而受到滋擾及恐嚇。偏偏就係有個三十九歲女設計師違反禁制令，去年十一月喺社交平台Facebook刊載警員及其家人個人資料，成為首宗違反相關禁制令嘅案件。

呢位女設計師透過律師表示承認藐視法庭。案件尋日開庭，法官聽取與訟雙方就判罪嘅陳詞。女被告被判監二十八日但緩刑十二個月，另外須向律政司支付訟費三萬蚊。違禁制令起底警員資料首宗罪成都係判緩刑，罰雞碎咁多三皮嘢！各位街坊，你哋話有冇阻嚇作用呢？阿哥，唔通「四十不惑」，依家嗰位女設計師尚欠一歲才到「不惑」之年，是以判佢「無知」連坐二十幾日監都係「重刑」？

唉！唔怪得之啲人成日講「反中亂港當係神，愛國愛港做老襯」！做得老襯梗係多折騰㗎啦！被人起底嘅警員就慘慘豬咯！兩公婆因擔心個人安全，需入住警隊安排嘅安全屋三個月；期間其太太平均每日收到二十個滋擾來電，被迫要改電話號碼。兩人被女被告起底，仲要喺其臉書專頁上加上「血債血償」、「黑警」標註。

咁都未算，警員夫婦曾見到佢哋個名被塗鴉在停車場嘅牆上，事主本人則試過喺商店被售貨員認出而被辱罵。夫妻兩人更睡不安寧，擔心個人資料被用作非法用途，好似簽署器官捐贈卡或叫外賣甚至申請貸款等惡作劇。嗱！法官都知被人網上起底嘅行為離譜，皆因犯事者只在電腦按幾個鍵，卻會對現實嘅真人造成持久嘅傷害，強調這與言論自由無關，相反起底行為還會造成寒蟬效應，令大眾因害怕被起底報復而噤聲！

大律師都指本案應判處以月計嘅即時監禁，法官都同意；之不過接納被告真誠悔過，過去亦品格良好云云，於是把二十八日刑期緩刑十二個月。而訟費原本要被告支付三十五點八萬港元，依家竟姑念被告只有四萬蚊積蓄，且目前月入不多，法官最後頒令被告畀三皮嘢搞掂！阿哥！原來法律不外乎人情，係真㗎！呢位未到「不惑」之年嘅女被告，話去年九月失去工作，十月就去英國和日本旅遊散心，點解佢贏盡法官嘅信任？而做差人就冇咁好彩？功夫茶都唔想多揣測咯！罰不足畏，亂世點會出佳人吖！