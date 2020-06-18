神州觀察：邊境挑釁年復年　迎頭痛擊除後患

中印邊境軍事對峙局面急轉直下，印方日前通報稱，連日衝突已造成該國二十名士兵死亡，逾百人留院；亦有外媒報道指解放軍死了三十五人，另有數名傷者，真假未知。今次事件被指是自一九六二年中印邊境戰爭以來首次再有人員死亡，惟幾十年間印方的挑釁之舉無日無之，邊境從未真正太平過，長此以往，勢令中國疲於應付，後患無窮，不如乘此機會再打一仗，一勞永逸解決問題，端看中國政府有沒有這般魄力。

有指在本次致命衝突中雙方都沒有動槍，而是互擲石塊或棍棒、拳腳肉搏所致，這類手段在近期的屢次衝突中並不鮮見，像五月初雙方多達一百五十名士兵參與的互毆，之後的數次亦是如此。其實彼此間這種相互「克制」的邊境衝突已持續數十年，如同形成了某種默契；怕就怕再釀成六二年的嚴重危機，況且不用開槍也能導致雙方各有數十上百人死傷，足證「限武」並非規避風險的必然保障，治標還需先治本。

中印邊境之爭由來已久，問題源頭亦是人所皆知，即英印政府當年操弄的所謂「地圖開疆」把戲，以「麥克馬洪線」等多種劃分方法將中國西藏及新疆等部分領土劃了過去，卻又從未實控過。惟待印度獨立後，竟毫不客氣地將之全盤照收，貪婪地想把畫在紙上的東西變成現實，即便在中共建政初期兩國關係一度較為親密，印方在具爭議的邊境問題上亦不願搭理中方，以致兩國最終兵戎相見，解放軍以一個月時間大敗印軍，也成了對方抹不去的恥辱。

只是解放軍當年「來去匆匆」，打贏之後便迅速撤回，甚至連已經奪回的邊界地區也沒要，更無乘勢與印方重簽邊界協議，將問題徹底解決，因此也留下了後遺症，數十年間印度仍然抱着「老地圖」行侵吞中國領土之實，雖不敢輕易動槍，其他挑釁騷擾行為卻從未間斷，如同一塊狗皮膏藥黏在中國身上，帶來的只會是沒完沒了的麻煩。尤其是近年隨着中國的戰略崛起，遭不少西方國家視為眼中釘，處處搗亂破壞，台灣、香港、西藏、新疆、內蒙等地都被染指，東海、南海等領土主權屢被侵犯，與其左支右絀，疲於周旋，不如清理掉一個算一個。

總之不管從以往還是今次事件來看，中國政府都不必寄望與印度以和談方式解決邊境問題，就像雙方最近談着談着又打了起來，背後固然有西方挑撥利誘的因素，印度自身也很「要強」，又聲言印度已非六二年的印度。中國不如遂其所願，乘此機會再來一次反擊戰，順便將邊界線重新劃清楚，至少讓對方再老實五十年，否則那麼多軍力已經耗了上去，豈非瞎折騰？