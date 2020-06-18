在殖民地之後的教育是一個老大難問題。

教育從來都不是客觀中立，必然帶有一定的立場。立場是以國家、社會的大利益為依歸，其中還有尊重歷史現實和多元的要求。尊重現實便不能以任何理由來作假，多元化的信念是建基於包容和創新變革的原則。教育是把過去、現在與未來連接起來，承認和認識過去，進行反思，與當前比較，分辨優劣，從此作未來發展的構思、規劃。

教育是百年樹人，是長期的過程，靠的是不停地反覆思辨和實踐，潛移默化，形成社會的共識和共同價值。

具體落實在香港回歸後的現實，從殖民地回歸中國，主體價值便應轉變，要去殖民地化。不一定是全盤否定，但至少與回歸後中國的主體認同不能有所矛盾，不能再以英國殖民主義的歷史觀、價值觀主宰回歸後香港的教育。相反，要從中國人的立場認識中國的歷史與近代的變遷，確立中國人的身份認同，清洗殖民因素，建立制度創新的「一國兩制」的認識與探索，尋求更好的香港社會發展。

遺憾的是，回歸後並沒有進行去殖民地化的行動與反思，把殖民地在中英談判之後的整套教育承繼下來。最典型的是以英語教學為上，貶低母語教育，使殖民地英語教學所附帶的英國殖民地文化繼續主宰香港的教育。而全民教育，包括擴大大學教育的作用，變成把殖民地英語文化從回歸前的精英小範圍擴展至全社會，進一步排斥立足於中國根本的教育。就連回歸前的左派愛國教育體系也英語化、被殖民地主流教育體系在回歸的新環境下西化了，向洋教會的精英學校靠攏。回歸前反殖民地教育的因素在回歸後全然消失。

在教育的主體思想、大方向還是沿着殖民地時代的傾向，回歸之後進行的教育改革，把傳統的科目課程顛覆，校本主義以至商品化、企業化的發展等，都是加強了香港教育脫離「一國兩制」的主軌道。曾蔭權之大力推動國際學校，引進外國中學、大學在香港設分校，也同樣是迫使香港的教育體系英美化，壓縮任何不依從的學校的發展與生存空間。

回歸以來二十多年的教育，從對社會影響效果而言，比殖民地時代更大。因全民教育的作用，積二十多年的培養，香港學生以至年輕教師都變成去中國化的產物，倒轉了香港的身份認同。在外力介入煽動策動底下，便有這年頭的港獨反中的社會運動。香港回歸後的教育是始作俑者。

香港的第二次回歸，重心應在教育。