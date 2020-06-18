「港版國安法」不是香港通過自身的立法機關自行立法的法律，也即它的「法源」不是香港《基本法》中的「二十三條」，而是全國性的《國家安全法》在香港實施，這一決定由最高立法機構——全國人大通過。因此，「港版國安法」的「法源」和香港司法體制及「普通法」沒有一毛錢關係。

中國實行成文法，所有法律文本包括《國家安全法》都是以成文法寫成，中國司法機構執法、審案當然亦按成文法。由此可知，「法源」於全國性的《國家安全法》的「港版國安法」，從法律文本和辦案「法系」都要根據成文法辦事，香港的司法體系和普通法對此沒有角色，切勿「越界伸手」也。不過，香港司法領域總會有人不守「法」規。大律師公會有人聲稱，即使內地成文法與普通法有部分類同特點，但如果「港版國安法」以成文法行之體現，日後法庭審理案件也有可能引起衝突，包括普通法傳統下的一切人權、自由保障，以及法庭應如何詮釋法律等等。

毫無疑問，香港司法中人是要在根本上廢掉「港版國安法」的執法權的。中央、全國人大、國家司法能不能答應呢？今次香港反對派和一些司法中人，看到「港版國安法」勢在必行、不可阻擋了，就忽然特別「錫住」香港《基本法》了，特別「可惜」當初為甚麼沒有讓「二十三條」自行立法了。起碼，這樣尚能「保住」他們在「香港國安」問題上的「完整的司法權」和以普通法行事。這樣，一切司法大權尚能操之於己手，「二十三條國安立法」後的命運也可任由他們擺布，不像現在似的，有被「拋出局」之憂也。

然而，他們絕不甘心，反擊方面也直指要害，檢控權、審判權更要抓在自己手裏。他們的策略是一切拿《基本法》說事，把「港版國安法」裝入香港《基本法》內，要按《基本法》的規定辦事，要被《基本法》規定的香港特區的「高度自治」權規限，從而把「港版國安法」的執法權、審判權牢牢釘死在香港司法體制之中，架空「國法」也。