一犬吠形，百犬吠聲。中央祭出「港版國安法」後，洋奴漢奸固然如喪考妣，大律師公會的反應更是異乎尋常，幾乎到了歇斯底里、語無倫次的地步。他們先是聲稱「人大常委會無權將草案納入《基本法》附件三」，後來知道無力回天，又改為提出十一項要求，包括設立「日落條款」、香港法院應有全面和完整的司法管轄權、不應只容許中國籍法官審理相關案件、不應有追溯力、全國人大常委會不應釋法等等。

看完大律師公會的連串聲明，許多人的感覺是：這班藍血大狀未免太狂妄了。他們以命令的口脗對全國人大提出一大堆「要求」，這也不行，那也不准，到底是誰給予的權力？難道他們以為「司法獨立」可以凌駕中央？實際上，全國人大是國家最高權力機關，香港行政、立法和司法權力皆來源於全國人大的授權，大律師公會對此心知肚明，他們阻撓全國人大制訂國安法，反對中央行使執法權和司法權，只能證明他們心裏有鬼。

為甚麼大律師公會要求設立「日落條款」，即香港自行就《基本法》二十三條立法後「港版國安法」便終止？答案很簡單，因為他們知道，當年二十三條立法的版本比「港版國安法」寬鬆得多，不僅被視為無牙老虎，而且由港府負責執法和司法，這樣藍血大狀們便可以繼續「司法獨大」，繼續把持一切。不過，這次他們的如意算盤恐怕打不響了，中央劍已出鞘，就不可能收回，即使香港重啟二十三條立法，也只能根據「港版國安法」的版本，而不可能使用當年的版本。更關鍵的是，中央吸取回歸以來的經驗教訓，絕不可能再放棄應有的執法權和司法權。

說來實在諷刺，這班藍血大狀過去極力阻止二十三條立法，如今卻自打嘴巴，反過來支持立法，連李漢奸也忽然擁抱二十三條，好像精神分裂似的。唉，早知今日，何必當初！