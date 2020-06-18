反修例暴潮爆發之後，示威者提出所謂五大訴求，其中一樣是要求香港有真正的民主，他們冒着犯法被捕的風險，破壞社會安寧，親手摧毀自己的家園，冠冕堂皇的理由就是追求民主，好像民主便是人生唯一的目標。若然一個人把自己的人生都虛耗在追求民主，那他一就是偉人，一就是傻人。因為民主並不像宗教，沒有所謂神，都是由人定義及建設，當然也會犯上人類常犯的錯誤。

如果要說民主對一個社會有多大貢獻，反對派的美爹是標準民主國家吧，但美國本身社會的問題卻是多得令人難以接受。首先是治安惡劣，遊客或平民都提心吊膽，怕隨時成為盜賊目標，又或者受到獨行孤狼的恐怖襲擊。由於市民可以擁有槍械，先是口角，繼而不是動手而是動槍，給人當街殺害，死得不明不白，並不是新聞。當有人投訴警暴，他們會否想像到警察每日在街上巡邏，疑犯身上隨時有槍，可以拔出來一槍攞命，外人很難想像執法者所承受的壓力。若說禁止市民擁有槍械，但那是憲法賦予的權利，哪一個總統夠膽做醜人，第一個主動取消呢？

民主亦不能消滅種族歧視，這麼多年來美國人簡直是掩耳盜鈴，自欺欺人，明明種族歧視嚴重，卻裝作是大同世界，現在爆發暴力示威潮，才惺惺作態，一窩蜂說要檢討及正視。一部長壽十年的處境電視劇集，製作人懺悔說當年不應該把六個主角都設定是白人，這是多麼的諷刺，難道代表當年觀眾的笑聲，都是建立在黑人的痛苦上嗎？

此外，民主亦不能挽救失業率，不能當飯吃。民主亦選出了特朗普，現在美國人又厭棄。民主不是救世主，不能夠改變美國現存的社會問題。假如進行直接普選，就能夠令香港起死回生嗎？政治是一門藝術，講究平衡各方面利益，反對派目標是攬炒，還談甚麼利益？