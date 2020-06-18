印度一直有大國雄心，自恃人口逾十三億，能與中國爭一日之長短，近年更是對中國諸多挑釁。結果，兩國日前爆發五十多年來最嚴重浴血衝突，雙方在邊境加勒萬河谷地區「擦槍走火」，印度軍方死亡人數增至二十人，更指中方也有四十多人傷亡。中方則對死傷未有表態，僅強調印度軍方兩次越過邊界作出挑釁，攻擊中方人員。

實際上，中印領土爭議由來已久，英國人百多年前為印度殖民地邊境劃界，將阿克賽欽地區劃入中國，又將中國藏南地區劃予印度，造成既定事實；一九六二年雙方爆發邊境戰爭，以中國軍隊勝利告終，成功守住阿克賽欽，並攻佔印度實控藏南地區。解放軍其後主動撤回戰前實際控制線，印度卻將戰敗視為奇恥大辱；二○一七年，中印在洞朗地區對峙逾七十日；直到近日印度在拉達克地區修建主要道路，觸動中方神經，終釀成今次事件。

先撩者賤，打死無怨。印度心比天高，命如紙薄，根本無條件跟中國為敵，卻偏偏以為緊抱美國大腿就能自抬身價，其實是誤判形勢，一旦中印全面開戰，印度贏面有多高，不問可知。說到底，印度之所以膽大包天，得寸進尺，全因中國實在太忍讓，結果被當成可欺。事實證明，我不犯人，人也會來犯我，這是中國大國崛起必然面對的挑戰。老虎不發火會被當成病貓，北京針對香港去年的暴亂已吃過一次虧，直到近日才改弦更張，強硬起來，在國際社會更需樹立大國形象，合理還擊。如果說，美國是第一大國，中國暫時打不過，難道連印度也打不過嗎？

再說印度，實在欠缺自知之明。就看湧來香港呃飲呃食的南亞假難民之中，印度佔了頗大比重，就知印度虛有其表。試想想，要是國家真的富強，人民還要偷渡去其他地方嗎？數十年前中國人蛇偷渡事件不計其數，現已絕無僅有，印度落後中國豈止幾十年！