今年一月份，東方報業集團到黃大仙祠為中外關係求得一支下下籤，預示中國外交將陷入困境，如今事隔半年，看來該籤實在靈驗。當日求得的是第三十一籤，名為「蔡母遇險」，內文曰：「狂風驟雨打船篷，溪畔桃花盡落紅，驚醒漁翁春夢熟，持篙撐去失西東。」

本報每年依習俗替香港和中國的運道求籤，求問的內容多樣，但本欄當時除港運的一籤之外，就只挑選了中外關係這支籤來分析，分別在一月二十二日和一月二十三日，用了兩天時間探討這個問題，可謂隆而重之。

當日如此重視，不獨是因為大仙在中外關係的問題上預示出下下籤，事關過去有很多例子，雖然某人某年求到下下籤，但往後的三百六十五日也能安然度過。然而，大仙籤中的「蔡母遇險」卻不同，其凶甚猛，很少會不應驗的，所以一月時才特別連撰兩文作提醒。事實上，踏入鼠年之後，中國的對外關係十分嚴峻，各國應對新冠肺炎疫情不力，以美國為首的多個國家竟然要中國為疫症擴散作賠償，此舉可謂開創世界瘟疫史的先河。此外，因為南海問題、台灣問題、封殺中國電訊商華為問題，以至在香港實施「港版國安法」問題，中國在在都被列強針對，新的「八國聯軍」正大舉向華進襲。

中印邊境的衝突就更危險，執筆時，據說兩軍打鬥，中方有三十五人死亡，多人受傷，印方至少死二十人，逾百人留院。如果此事屬實，那便是中國近數十年死亡人數最多的一次邊境糾紛。

自從上世紀八十年代以來，中國從未遇過如此嚴重的外交挑戰，跟大仙籤所言的「狂風驟雨打船篷」，可謂若合符節。不過，今個流年欠佳，不代表下一個流年也不行，故以往知命的為政者，往往會參考天機，在適當的時候進，適當的時候退。