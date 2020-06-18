呢輪忽然興起「私人檢控」，形形色色，好不熱鬧，尤其是反對派最鍾意玩呢家嘢，一味眾籌，又唔使自己畀律師費，幾過癮！奇就奇在法庭居然受理。其實律政司喺傳票發出後，係有權隨時介入接辦或終止該私人檢控，之不過律政司鮮有介入。數據顯示，一九九六年至二○○○年間，法庭就三十宗私人檢控批出六十五張傳票，律政司也不過終止咗一宗私人檢控而已！

「避政司司長」鄭若驊日前喺網誌撰文就話喇，留意到有私人檢控嘅法律程序已經展開，有必要理解相關程序和原則，以免司法程序被濫用，導致浪費資源和損害刑事司法制度。文中提到，根據《基本法》第六十三條，律政司有憲制責任主管刑事檢控，若認為私人檢控沒有合理定罪機會、違反公眾利益、基於不恰當動機而提出或構成濫用程序等，律政司有責任介入並停止相關法律程序，或邀請法庭行使酌情權，擱置構成濫用程序的聆訊。

事實上，反對派嗰幾單私人檢控頗有商榷餘地，尤其是帶有政治目的，很容易變成迫害對手嘅工具。好似民主黨許智峯就去年十月嘅的士司機涉於深水埗剷上行人路撞人案，提出私人檢控而法庭受理。正如同文指出，有現場影片顯示，有暴徒欲打爆車窗並拉車門上車，司機受驚下的士失控才剷上行人路，好明顯的士司機先至係受害者。許智峯連受害者也不放過，為了政治私利無所不用其極，除咗喪心病狂，更令人齒冷！

亦有論者指出，許智峯就西灣河警察開槍案提出嘅私人檢控，已獲法庭批准就三項控罪傳召開槍警長上庭應訊，但司底驊日前才發表網誌回應私人檢控事件，可見佢只因社會上有聲音質疑何以律政司不介入，先急忙補鑊。再講吖，司底驊喺網誌中又冇話會有乜行動，畀人印象就係寫咗當做咗。做得律政司司長呢個位，為彰顯司法公義，豈能避事怕事一味龜縮？