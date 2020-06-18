最近世界多國都出現疑似第二波新冠肺炎疫情，不但確診個案掉頭上升，醫院病床又開始不夠用了，就連防控極度嚴謹的北京都被病毒攻陷了！這一次，全世界再度聚精會神看北京怎樣應對，北京的方法很簡單，防疫不力的失職官員先丟烏紗帽，而且，今年僅上半年，湖北省、黑龍江省及北京遭懲治的官員已近七百人，把防疫表現與官位、烏紗帽綑綁一起，官員還敢疏忽防疫嗎？

北京一個農產品批發市場最近爆發疫情，當局立即封鎖附近多個行政小區，並在京城內外採取嚴謹的檢測程序，北京市委常委會日前開會決定免去農產品批發市場所在的豐台區副區長、豐台區花鄉黨委書記，以及農產品批發市場總經理三人的職務，他們涉嫌失職，防疫疏忽。內地網民笑言，他們管治不力，危害首都安全，免職還不夠，理應罪加一等。

即使不加罪，這幾名官員都損失大了。本來在京城為官便比地方官位高一等，如今三員齊拔，其他官員看了這樣的懲治手法，當然嚇得不輕，防疫是政績的重中之重，為了烏紗帽，官員必須與病毒一戰。內地各級防疫工作密不透風，官員為了自己的利益，勢必更緊張。

反觀歐美多國，官府與民間各有各做，就連疫情已進入災難級別的美國、意大利及西班牙，民間雖有不滿政府及最高官員的聲音，但在民選制度下，要奪走官員的烏紗帽並不容易。

美國更厲害，明明防疫表現全球最失敗，但是有一個能把醜事說成好事的總統，再加一堆「卸責無比盡責」的白宮廢官，將防疫失敗的責任推到中國、世衞甚至民主黨頭上。美國廢官如何問責？等，十一月大選才是人民罷免官員的機會，美國人有氣還是要忍、忍、忍。

從防疫失敗而不需要問責或可以拖延問責這一點來看，歐美的制度果然優秀，難怪中國的庸官羨慕。