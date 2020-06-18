上周政府憲報公布立法會改選定於九月六日舉行，卻看不到政府對去年區議會改選出現的不安全、不公正、不公道、不公平、不公義情況和嚴重缺陷，有任何吸取教訓的改善方案。許多民間團體或組織，甚至有建制派的政黨向選管會主席馮驊請願，可是多如雪片的請願書或建議書都如泥牛入海，令人氣憤和失望。

月前林鄭月娥改組問責局官員，原入境處處長曾國衞獲越兩級提拔接替聶德權，出任政制及內地事務局局長。更換局長發出的訊息，讓公眾一時存在假希望，以為政府當局痛定思痛，記取了區議會全面淪陷的慘痛教訓，痛改前非，讓曾局長走馬上任，發揮其在抗疫中奮不顧身、英勇抗疫護民的精神，再加上「新官上任三把火」的幹勁，改革選舉事務安排，讓九月立法會改選不會重蹈區議會選舉「五不」的覆轍。可是，隨着立法會改選日期時間的倒數逼近，卻看不到曾局長率領的負責選舉事務對口的問責局及執行部門有任何擬改進選舉安排的動作，令人十分奇怪，希望愈大變得失望更大！

筆者作為「選舉公平關注組」召集人，去年在區選前夕，聯同關注組成員先後向林鄭、聶德權、馮驊等去信約見及請願，指出在黑色暴亂下繼續如常進行區選是錯誤的，要求「先平暴，後區選」。可是三番四次請願及約見，都被拒於門外。結果區議會改選造就了「港獨」黑暴勢力的候選人靠「吃人血饅頭」成功上位，愛國愛港陣營三十多年服務市民的努力卻被「一Q清袋」。對此，林鄭特首、聶局長、馮主席都有不容推卸的失職責任。可是，今天關係香港政治前途的立法會改選，在「港獨」分裂勢力已來勢洶洶推「35+」奪權方案的嚴重政治危機下，特區政府卻極冷待愛國愛港社團提出的改善選舉管理、合情合理合法的要求，令人不禁要質問政府意欲何為？令人不得不質問政府是否想歷史重演？

筆者極不希望看到像曾國衞這樣忠心為港為民的好官，在局長的任內糟蹋了任入境處處長時建立的政績和信譽，懇切希望曾局長深入調查研究，切實掌握選舉「五不」的實際缺陷，進行及時的撥亂反正，徹底改革及改善五方面的處理和安排。一、各區的「連儂牆」並未徹底取締，繼續成為反中亂港勢力發放假消息、煽動市民上街、抹黑對手的宣傳陣地。不同步的選舉宣傳，選舉豈會公正？二、政府未允在每個投票站設立長者和傷健人士輪候取票的專用通道，令蓄意製造不利競爭對手的政治勢力，仍能透過刻意製造排隊人龍的現象，令長者和傷健人士因怕長時間輪候投票而放棄自身投票權利，無形中炮製選舉的不公平。三、政府未允採納電子選票的建議，但又未承諾必須在投票人目視下刪除其姓名等資料，以確保不多發不錯發選票的情況繼續出現。四、收緊點票站現場的秩序管理，確保監票人有實質監票權利，取締群體暴力恐嚇威脅。五、收緊對選票、票箱、投票、點票、監票、核票等的嚴格管理，確保監察代理人行使監察的權力，防止假票罪行和亂票的錯誤。

促請曾局長不要重蹈聶局長的錯誤覆轍！