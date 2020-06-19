功夫茶：上海仔終須伏法　拉蝦毛豈能算數

損人自益，身之不祥。人稱「上海仔」嘅本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟郭永鴻，犯案纍纍，一身都係罪。屬狗嘅佢背信棄義、眾叛親離，香港、澳門、內地根本無一寸可以畀佢容身，天地之大，江湖中人斷言，上海仔「獵狗終須山上喪」！旨哉斯言，善惡到頭終有報！

嗱，上海仔頭馬之一「金融趙」，尋日下晝被警方商業罪案調查科落案檢控。綽號「金融趙」嘅趙俊名，有金融界背景，一直充當金主角色，為上海仔犯罪集團做盡壞事。據悉，佢喺一三年成立公司經營貴金屬業務，游說一名內地客戶注資近九百八十萬港元。其後，銀行發現有關大額交易，向該公司查問，有人訛稱係澳門投資項目。

不過，經警方調查後發現全屬流料，懷疑涉及洗黑錢，於是拘捕八名涉案人士，包括作為主腦嘅「金融趙」。案件今日喺東區裁判法院應訊；消息指，警方將進一步打擊上海仔犯罪集團，相信棄保潛逃嘅上海仔離末日不遠。上海仔焚林而獵，傷天害理無惡不作，黃賭毒洗黑錢瓣瓣齊，根本冇可能畀佢逍遙法外咁多年啫！

罪行滔天嘅大毒梟依家身繫兩案四項刑事罪行。其中一宗案指佢涉嫌喺○七年一月至一二年七月間，透過四個本地銀行戶口清洗逾億元懷疑黑錢。照計一個咁嘅極度重犯同埋危險黑幫人物，唔可能走得甩，偏偏竟然可以兩度棄保潛逃，佢憑乜本領可以捱到今日仍未被繩之於法？唔通佢有三頭六臂？有「念力」，屎忽裝咗強力摩打可以一飛沖天？喂！上海仔養起成個犯罪集團，咁多人食「大茶飯」，咁多年來有乜奶油至今只拉得一人咁大把，而大毒梟依家仲喺法網外逍遙，仲唔係有司法保護傘？一歲BB都唔會信！咁耐先捉隻小蝦毛祭旗，呢招叫做「遲到好過冇到」咁喇！

上海仔無惡不作，鍾意高調認屎認屁，過往甚少被捕，被捕又輕易聞風先遁，唔通佢隻狗鼻真係觸覺特別敏銳？一八年上海仔嫁女，喺尖沙咀五星級酒店筵開約十席，據云有黑道中人及前高級警務人員出席，更同坐主家席添！足見警黑一家親，一早搭通天地線。

嗱，又好似佢「條𡃁」本港退休高級警司王福林，兩條友拍住過大海搵食，又衰貪心，偷取本港富豪存於夾萬嘅籌碼及現金合共六千萬元，其後被富豪發現並到澳門舉報二人，遭通緝至今。上海仔扮晒「教父」，仲自稱有國安及公安兩把保護傘，又多得警匪一家，兼有律政司照住，咁即係有齊「全國法律保護傘」？真係巴屎閉咯！之不過，天理昭昭，多行不義，即使唔係自斃，時辰一到，一切都報。功夫茶始終相信，邪不勝正，大家不妨放長雙眼，睇吓隻落水獵狗如何山上喪！