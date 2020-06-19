神州觀察：農貿市場髒亂差　防疫硬傷太可怕

再現疫情反彈的北京於短短七日累計確診近一百六十宗，並連累至少四省出現關聯疫情，全市需調升應急響應級別至二級，難免又是一番折騰。當局雖然已將數名防疫不力官員免職，及以戰時狀態倉皇收拾殘局，卻也需要看到，一些商業場所的衞生及經營管理等環節落後不足的現狀若無改善，很有可能成為疫情防控的硬傷，到頭來白忙活一場。

北京市場監管局近日對全市農貿市場及其他市場進行突擊檢查，發現多間地下、半地下農貿市場環境十分惡劣，一些經營海鮮或家禽製品的店舖甚至連消毒工作也未完成，已責令對方關閉或整改。中紀委網站更就國內批發市場髒亂差問題刊文表態，提出應朝「智慧農批」方向改造升級，需具備設施先進、功能完善、管理科學、主動承擔社會責任等條件。很顯然，北京的新發地農產品批發市場俱未做到，淪為新的疫源地當在情理之中。

這類硬傷亦非只限於北京，而是全國通病。正如文中訪問的多名學者專家所言，國內整體批發市場髒亂差現象由來已久，不少都是興建於上世紀八、九十年代，當時並未充分考慮到污水處理及車輛停放等問題，乃至仍停留在原始攤商階段，需靠吆喝叫賣招攬生意；市場監管亦只是收取攤位費這麼簡單，與現代化管理嚴重脫節。絕大多數批發市場更以家族式經營或歸鄉鎮集體企業所有，長期處於「誰投資、誰管理、誰運營、誰收益」狀態，基礎設施建設相當滯後。

由此亦讓人再度想起這場世紀疫災最初爆發之地、武漢華南海鮮批發市場當初極為糟糕的衞生環境，潮濕，不通風，動物殘骸、內臟隨地棄置，血水、油污塞滿下水道，不但令人反胃作嘔，更淪為了病毒孳生、傳播的溫床。奇怪的是，在全國上下聲勢浩大的清繳野生動物交易行動中，反而一直忽略了各地農貿市場的衞生基礎設施、經營管理等重要因素，堪稱疫情防控中的重大失誤，情況叫人害怕。像北京的這波疫情反彈，病毒源頭似乎未再牽扯到野生動物，並涉及到三文魚之類的普通冷凍食品或砧板用具，更加說明市場衞生條件的重要性。

既然如此，當局更應及早對全國的農貿市場進行升級改造，否則就等於埋下無盡的安全隱患，其他防疫措施再多也是白搭，畢竟「大菜籃」、「大果盤」與民生息息相關，接觸頻繁，一旦爆疫，傳播風險勢難掌控。像廣東省衞健委日前就緊急通報稱，已有一千五百多名北京新發地農產品批發市場的密切接觸人員抵粵，目前只追蹤到三分之一，民眾恐慌，當官的更害怕，隨時又將因防疫不力被免職，卻也無助於防疫。