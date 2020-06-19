正論：關愛隊好事多磨　選管會餘孽作怪

不近情者多藏奸。九月立法會選舉還有兩個半月便會舉行，正當反對派為了實現「35+」磨拳擦掌之際，選舉管理委員會亦彷彿悄悄作出配合。昨日公布的選舉活動指引恍若為反對派量身訂造，港府高官及建制派提出的「關愛隊」等建議全部被否決，去年區議會選舉種種不公平亂象隨時重演，反對派距離亂中奪權又邁進一步。

去年的區議會選舉亂象令人記憶猶新，不僅票站外大排長龍導致長者及傷健人士卻步，更爆出疑重複排隊阻人投票、選民領票後票站職員沒有劃名、選民遭冒名投票等大堆醜聞；加上黑暴肆虐，暴力事件層出不窮，建制派候選人根本無法正常拉票，辦事處固然遭暴力破壞，甚至有建制派候選人在街頭宣傳時遇刺。在不公不正的大背景下，結果人盡皆知，反對派、港獨派、暴亂派大獲全勝，建制派慘敗收場。

十八個區議會之中，僅離島區仍未變天，其餘皆由反對派把持，整天吵吵鬧鬧，政治凌駕民生，地區議會一片混亂。反對派食髓知味，戴耀廷等人密謀操縱立法會選舉再下一城，揚言一旦取得過半議席，就會否決所有政府議案，癱瘓政府運作。而選舉活動指引會否改變，將成他們能否再次趁火打劫的關鍵。

面對社會指摘沒有盡好公平選舉之責，去年選管會信誓旦旦會就選舉活動指引作出檢討，並進行公眾諮詢，結果收到的七萬多份意見書中，多達五萬份支持選管會應為長者及行動不便人士等提供特別安排。甚至乎，政制及內地事務局局長曾國衞亦親自開腔，建議票站設立「關愛隊」方便長者孕婦投票，加上建制團體多次請願，選管會理應從善如流，沒有拒絕的藉口，惟事與願違，主席馮驊除了拒絕設立「關愛隊」，同時拒絕使用「電子票」，意即一切照舊，沒有改變，將去年的檢討承諾全盤推翻。

眾所周知，建制派及政府支持者一直以年長人士為主，去年區議會的投票亂象嚇跑不少長者，更有長者等得太久感到不適，這些都是建制派選情失利的部分原因；當公共交通工具都設有「關愛座」，當港府日夜宣傳敬老護老，在票站為長者設立「關愛隊」不僅無可厚非，更是文明社會的體現。偏偏馮驊一意孤行，更揚言收到的五萬份意見書不可信，反指摘有人動員提交範本式意見，着人有不滿便自行徵詢法律意見，讓人見識何謂莫須有，何謂官威難犯。

最令人質疑的是，馮驊聲稱設立「關愛隊」在操作上不可行，不是賴人手不足，就是怨場地狹窄，但其實這些都是技術問題，不難解決。人手不足便增聘人手，場地狹窄便加快投票流程疏導人流，而設立「關愛隊」正正是疏導長者選民的辦法之一，可見其拒絕理由根本不成理由，是不為也，非不能也。觀乎民建聯嚴厲譴責選管會的安排沒有確保選舉公平，而民主黨則大讚選管會「沒有因為政治因素上綱上線」，選管會的決定到底對誰有利，到底明幫暗護哪一邊，已是寫在牆上。

說來實在悲哀。香港回歸近廿三年，亂足近廿三年，去年的黑色暴亂更令整個社會邪氣囂張，暴力橫行，反對派明言奪權亂港，現在就只餘下立法會選舉的最後一里路而已。在危急存亡之際，政府部門不是吹響集結號，上下一心打好保衞戰，反而各懷鬼胎，甚至倒戈相向，同反對派裏應外合。別說大量公務員吃裏扒外反政府，消防員等紀律部隊人員充當暴徒，就連選舉事務大權，也是掌握在身在漢營心在曹的港英餘孽手裏，特區焉能不亂？兩制焉能不敗？

別看選管會廟小妖風大，其實整個政府都是如此。儘管中央一口氣撤換四名問責官員，新上場的曾國衞忠誠可信，甫上任即明言處理九月立法會選舉及明年選委會分組選舉為首要任務，擺出撥亂反正的決心，奈何獨木難支，屬下的選舉事務處被選管會把持，擺明對着幹，結果猶如無兵司令，連設立「關愛隊」也被拉倒，足見政府內部無間道對抗中央及高官的力量極大。

可以毫不誇張地說，單是局長換人並不足夠，中央必須有刮骨療毒的決心，將整個「一國兩制、港人治港」徹底改革，不可信、不忠誠的人絕不可用，更不能放任港府迷信英式司法，一味重用法官。這些年來，選管會主席固然是法官，就連港府成立一個獨立調查委員會也要由法官主持，彷彿法官萬能。問題是，法官一樣是人，一樣有其政治立場，而司法之親英親美、包庇反中亂港人士更是有目共睹。繼續下去，別說反對派奪權變天只有一步之遙，即使「港版國安法」落實，只要執法權及審判權仍由本地司法掌握，也是與一紙空文無異。

一節見則百節知，今次的「關愛隊」事件正是一面照妖鏡，既照出誰與反對派沆瀣一氣，也照出港府所託非人。立法會選舉一役，香港是由亂入治，還是由亂步向更亂，只能聽天由命。