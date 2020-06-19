世界視線：新書談梅拉妮亞　鬥爭手腕賽丈夫

美國傳媒日前引述一本有關美國第一夫人梅拉妮亞的新書，指她在二○一七年延遲搬進白宮，並非如對外公布的那樣，是為了配合兒子巴倫在紐約的就學安排，而是為了在跟特朗普重新談判婚前協議的問題上取得優勢。

上述內容一經披露，立即引來熱議，加上新書取名為《她的交易藝術：梅拉妮亞不為人知的故事》，明擺着影射特朗普的《交易的藝術》，有人據此評價梅拉妮亞「比特朗普還特朗普」。儘管梅氏的發言人強調書中引述錯誤消息來源，白宮亦譴責該書，但這位沉默的「第一夫人」深諳鬥爭之術，卻是早有傳聞。在另一本早前出版的梅拉妮亞傳記中，披露了身兼白宮高級顧問的「第一千金」伊萬卡，曾一度想取代繼母的地位，經常跟隨父親出訪，但結果似乎不太成功。

前副國家安全顧問里卡德爾前年突然被解職，據聞就是梅氏在幕後發功。兩位女人發生衝突，冰封三尺，非一日之寒，有傳梅拉妮亞有一次訪問非洲，兩人就因座位問題鬧得很不愉快。另一方面，梅氏不喜歡前國防部長馬蒂斯，其後馬蒂斯辭職，相信與此不無關係。

由於白宮「洩密」情況嚴重，特朗普一直將白宮內部忠誠問題視作頭等大事。今年初，特氏任命前私人助理麥肯蒂出任白宮人事辦公室主管「捉鬼」，麥氏被青睞，據說其中一個重要原因，正是跟梅拉妮亞關係不錯。

新書的內容有幾分真實，幾分添油加醋，外界很難一一釐清，白宮高調否認卻可能愈批愈香，但跟其他傳記類作品一樣，《她》書未免對傳主的重要程度過度渲染。沒錯，梅拉妮亞曾說「痛恨孩子與家庭分離」，但大家幾時見到特朗普針對中美洲非法移民的「零容忍政策」，有半分放鬆？又如梅氏拍片呼籲民眾戴口罩抗疫，特氏不僅我行我素，堅拒佩戴，解散防控疫情的專家小組之餘，又懶理病毒傳播造成第二波大爆發的風險，重啟大型群眾造勢集會，可見梅氏所謂「枕頭風」，除了炒掉個別不順眼的人，未能對總統施政起「勸諫」作用。