全國人大決定推出「港版國安法」後，朝廷官員表示，此法只針對「極少數人」，中央只管轄「極為特殊」的案子，這樣的案子「少之又少」。朝廷官員這樣講，是出於安撫之心，希望多數香港人不要擔憂，也是為了回擊反對派政客藉機挑撥、蠱惑、煽動港人「反對國安法」、「反抗被送中」。

其實，朝廷官員的上述說法是大可不必的，此不但達不到效果，還會陷自己於被動，因為法律就是法律，法治就是法治，依法辦事就是依法辦事。不管甚麼法律，包括國安法，有一人干犯，就法辦一人；有百人干犯，就法辦百人；有多少人干犯，就法辦多少人，不存在甚麼「極少數人」還是多數人的問題，不存在「特殊」與否、「少之又少」的問題。這裏沒有「數量」，只有依法辦案，不枉不縱。

此外，一些話不必講，一講就會給反對派抓住話柄，亂拉胡扯，甚麼「極少數」是多少呀？百分比是多少呀？甚麼是「極為特殊」呀？「由誰判斷」呀？這不是「法治」呀，是「人治」呀……煞有介事，好像問得很有道理似的。

因此，當局應避免給反對派政客這等胡亂糾纏的機會，制訂「港版國安法」就是要嚴正有力的執法，誰犯法就辦誰；「港版國安法」的整套執法權、司法權都在國家司法機關手裏，根據情況和需要，國家司法機關可以把一些案件的辦理交給香港司法部門，也可以全部由國家司法機關辦理；不管哪種情況，香港司法機構都有職責接受國家司法的「指導和監督」，完成相關工作，這就是中央的堅定鮮明立場，說一不二，方可避免「節外生枝」，杜絕反對派政客撈到胡攪蠻纏的話題，煽風點火。

回歸二十多年，特別是「佔中」、「旺角暴亂」、「反修例黑暴」的實踐證明，反對派出於為反而反的本性、出於反中亂港的需要和強烈敵意，中央無論作出甚麼決策，他們都會肆意扭曲、抹黑，大反特反，朝廷怎麼解釋都是多餘。