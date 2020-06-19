風雲突變，中印邊境又起軍事衝突，雙方皆有人命傷亡，成為逾半世紀以來最嚴重的流血事件。這場衝突如何收科，暫時不得而知，唯一可以肯定的是，面對國家領土主權的重大原則問題，中方沒有任何妥協退讓的餘地，只能針鋒相對，以牙還牙，即使全面開戰也在所不惜。既然印方叫囂授權軍隊隨時開火，中方也必須利劍出鞘隨時殲滅來犯之敵，狹路相逢勇者勝，這才是真理。

印度在上世紀六十年代初那場邊境戰爭中吃了敗仗，一直耿耿於懷，總想報卻一箭之仇。加上美國等西方國家不斷挑撥離間，煽風點火，印度更是自我膨脹，往往以強國自詡，肆意挑起爭端，尋釁滋事。三年前中印軍隊在洞朗地區對峙，印方也聲稱取得勝利，自我陶醉一番，也許只有通過自吹自擂才能找回一點自信。然而，這種自信未免太可笑了，印度固然已不是一九六二年的印度，而中國更不是一九六二年的中國，難道印度人真的以為中國人好欺負？

有西方媒體直言不諱，指中印敵意持續上升，部分原因是美國總統特朗普敵視中國、拉攏印度導致。沒錯，中印邊境衝突既有歷史的原因，也與當今國際反華大氣候有關。美國千方百計構築遏華聯盟，印度以為有機可乘，企圖渾水摸魚，殊不知它根本沒有這種本事，巴基斯坦和尼泊爾尚且拒絕向印度讓步，何況是中國。印方不自量力，只能自取其辱。

無可否認，在群狼環伺之下，中國國際環境愈來愈惡劣，但這絕不是妥協退讓的理由。新中國成立之初，綜合國力比今天落後得多，國際環境也比今天惡劣得多，結果不僅克服所有困難，而且在韓戰中把美國逼上談判桌。正如古人所說，以戰止戰，雖戰可也。中國在上次反擊戰中打敗印度，換來數十年邊境安寧，這些年印度又不老實了，屢屢挑起爭端，中國不妨再來一次更大的反擊戰，徹底消除邊患。