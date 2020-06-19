兩大文明古國，又是世界上人口最多的兩個國家，中國和印度這對鄰居卻沒有惺惺相惜，近六十年前便因邊界爭議打了一場仗，雙方暫時達成停戰協定，但爭議從未消除，兩國都通過修路等基建及定期巡邏，在分界線各自推展。分界線所在拉達克地區是喀什米爾的一部分，與西藏接壤，位於昔日重要貿易路線的交接點，風光如畫，現在卻上演埋身肉搏廝殺戰，爆發中印數十年來最血腥邊境衝突，據報雙方合共超過五十死。

事發地點在加勒萬河谷地區，印度早前又是藉築路及基建踩界，中方不甘示弱，加強部署，變成對峙的緊張局面。五月以來衝突不斷升溫，兩國沒有正式宣布開戰，兩軍亦未有使用槍械駁火，卻產生嚴重傷亡，實在難以想像當中慘烈情況。外媒指兩軍六百多人互毆，有的配備棍棒及石頭，有的赤手空拳，在崖邊生死搏鬥，多人墮崖身亡。

按道理士兵應該是最着重紀律，沒有上級指示怎會出手，為何竟然會演變成像街頭毆鬥，打個你死我活，毫無紀律可言？背後是否有長官或更高層次的默許呢？

中方雖然軍備佔先，但雙方都擁有核武，可以說是「誰怕誰」。衝突引起印度國內新一輪反華情緒，政府近期面對抗疫及經濟難題，再加上這次邊境事件，威信受到挑戰，總理莫迪回應指印度希望和平，但絕對有能力反擊，強調不會讓士兵白白犧牲。印度目前反華情緒高漲，更加會將國家推向美國，此消彼長，中國與美國博弈，又多了一道陰影。俄羅斯口裏說對局勢表示憂慮，中印都是親密戰友及夥伴，但近年售賣軍備與印度愈走愈近，最終站在哪一方也未可料。

中方一貫以和為貴口脗，敦促印方約束士兵，避免作出導致邊境形勢複雜化的單邊行動。面對領土爭議，對方寸步不讓，若戰狼只說不出手，十四億同胞的心恐怕碎掉。