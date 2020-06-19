「五眼聯盟」近年在傳媒出現的次數多了，不少人覺得奇怪，這個本來是五個國家的情報互通機制，怎麼會敲響鑼鼓把其行動周知天下呢？五眼聯盟（Five Eyes，縮寫為FVEY）是一個非正式稱呼，是美國、英國、加拿大、澳洲和新西蘭五國政府的情報互通機制。這個機制在二戰後建立，五國通過秘密合作的方式，利用監聽和各種秘密網絡竊取世界其他國家情報。其工作人員和西方媒體後來替該機制起了五眼聯盟這個外號，意思是這個聯盟是暗藏的「五隻偷窺眼睛」。

很多朋友覺得奇怪，五個獨立國家各有自己利益，怎可能會在情報工作結成親密聯盟呢？這個聯盟的歷史淵源是二戰後的美、英兩國關係為主軸，美國是新躍起的世界新霸權，英國是逐漸衰落的舊世界霸主，一新一舊，兩國結盟，有助傳承鞏固原有的世界霸權地位。兩國都是英語國家，文化可以共通。至於聯盟的另外三國加拿大、澳洲和新西蘭，曾經是大英帝國的領土，後來變成了英聯邦成員，他們的軍事和經濟實力雖然平平，但過去的情報工作一直在英國指揮下，現今趁機過檔也就順理成章，互相合作，正合乎監視全球的戰略需要。問題是，五國之間強弱懸殊，唯美獨大，這個聯盟難免流於單純為美國的全球利益服務，小國只能當陪襯的小弟角色。

根據美國「走佬特工」斯諾登透露有關「稜鏡計劃」的資料，該計劃正是五眼聯盟下的環節，負責組織監察一些友好國家，如偷聽德國、法國、日本領導人的電話、電子郵件等等。這些情報明顯可見對美國最有用，對其餘三小國根本全無重要性。

組建和維持五眼聯盟對美國最有利，幾個小夥計入夥早，而且聽話，五個國家文化和歷史傳統相似，容易有共識，也方便溝通；最重要的是三小國都是發達國家，不會淪為美國的沉重包袱。

當然，五眼聯盟並非鐵板一塊，他們有時會互相呼應，有時又會狗咬狗骨。例如美國國內新冠肺炎疫情嚴重，怕被國民指摘防疫不力，於是甩鍋中國，國務卿蓬佩奧公然指有證據證明新冠肺炎病毒可能人工合成，從武漢病毒研究所洩漏，並說證據來自五眼聯盟的報告，但澳洲急忙否認有這份報告存在，等於狠狠摑了蓬佩奧一巴。不過，澳洲總理莫里森最近卻在中美關係緊張之際，當了美國的爛頭蟀，公開指摘中國散播新冠肺炎病毒，要求徹查中國，惹起中方不滿，取消了大量澳洲農產品進口訂單，又發旅遊及留學警告。這次的爭端本來事不關己，澳洲強行出頭，結果變成代美國老大哥受過。