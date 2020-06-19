儘管去年區議會選舉出現大混亂，既有選民打蛇餅花數小時排隊，更有選民投訴領取選票後，票站職員無劃名，疑遭重複投票。選管會當時信誓旦旦承諾會總結經驗，就今年立法會選舉提出改善建議，包括安排長者、孕婦及肢體傷殘人士優先投票等。

呵呵，講得十分口響，原來講完就算，即使政制及內地事務局局長曾國衞開到口認為應設立「關愛隊」，選管會也一於少理。昨日選管會公布包括票站投票安排的立法會選舉指引，表明票站不設「關愛隊」，不僅落上司曾國衞的面，亦令建制派大為不滿。當然，最高興的莫如反對派，民主黨就表示「選管會按常識處理選舉指引，沒有上綱上線」。當公共交通工具都設立關愛座，當政府日夜宣傳敬老護老，真不知要求票站設立「關愛隊」是哪門子的「上綱上線」？選管會主席馮驊則解釋在操作上不可行，又強調當中無政治考慮。但所謂愈強調愈見鬼，操作上如何不可行，馮主席語焉不詳，心底裏是否不想方便長者投票，事關長者票對建制派選情較有利，天知地知他自己知。其實，只要由票站人員帶領長者優先投票便可，真不知何難之有。

直到今時今日，「港版國安法」落實在即之際，反對派仍大做「35+」的春秋大夢，而政府內部的黃絲無間道亦蠢蠢欲動，或明或暗配合。區議會選舉的不公平亂象還未解決，政府即火速定下立法會選舉日期；新上任的曾國衞要求設立「關愛隊」，選管會即火速否決，還製造輿論暗批局長施壓，可見政府內部的黃絲無間道是如何明抗暗拒、操縱大局。

反對派已揚言，要是人選不獲入閘，便會找素人參選當其扯線木偶；反對派支持者亦揚言，不理參選人是甚麼人，只要打着「35+」旗號的都會投一票。中央若以為有國安法和選舉事務主任把關，就能將反中亂港參選人拒諸門外，恐怕是過於樂觀。