本欄已經說過，中國的外交策略是「姿態強硬，實則圓融」，你以此原則作判斷，十有九中。中國與印度爆發邊境衝突，雙方互有死傷，傳聞印方死二十人，中方則達三十五人，而且事發地點在中國實控線內，理虧的是對方，吃虧的是我方。

然而，中方的反應卻冷靜而低調，沒有公布具體傷亡人數，只是強調雙方的矛盾在可控範圍內。相反，印度總理莫迪卻在叫囂，聲稱「將不惜一切代價捍衞印度每寸土地，士兵的犧牲絕不會白費」。外人不知就裏，恐怕會以為中國才是強暴於人的一方。

中國吃虧較多，反倒沉潛應對，你固然可以認為是軟弱的表現，但也可以理解為成熟、沉穩的表現。兩相比較，就凸顯出民主社會的淺薄與短視，反而是封閉的政權更能面面兼顧、高瞻遠矚。筆者骨子裏從來都是擁護民主，奈何當今之世民智太低，愈民主的地區似乎愈危險，寧不悲乎？

印度面對新冠肺炎疫情，形勢嚴峻，國內經濟陷於崩潰邊緣；中國則要應付「八國聯軍」進襲，南海、台海都有衝突危機。在這當兒，中印雙方都極不欲開戰，否則早前兩國也不會明令士兵，絕不能用真槍實彈互擊了。

既然不欲開戰，自當盡力遏止民眾的仇外情緒才是，但印度是所謂的民主、開放地區，資訊流通，傳媒隨意發放出印軍有多少人傷亡的消息後，當地民眾便不辨是非，盲目掀起要復仇的聲音，政客被民意挾持，就被迫擺出強硬姿態。印度人卻不明白，如果逼得自己的政府跟中國全力一戰，結果定然是敗多勝少，這是最不智的選擇。反觀中國政府，能有效掌控國民情緒，在適當時候放，適當時候收，惟其如此，才能所圖者遠。或許這便是「中國模式」其中一樣可取之處吧。