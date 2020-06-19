數字會講話，香港教育大崩壞！教育局局長楊潤雄日前指出，自去年六月至今年五月，因涉及社會事件被捕人士中，分別約有十名專上院校及一百名中小學教職員，暫未有被取消註冊個案。治亂世而不用重典，難怪止暴制亂至今仍然得個「吉」！另一數字係，被捕者當中，有成二千人為專上院校學生，另外約一千六百人為十八歲以下，相信大部分係中學生，更有數名小學生！即係由小學到大學，都有學生走出街頭反政府反社會，尤其咁多專上院校學生，香港大專教育之爛透可想而知！

事實上，中學生不安於課室而走出街頭嘅現象，明顯有增加迹象，老朽相信被捕教師及學生數字，不過係冰山一角。依家連中學生都知道「反中亂港打橫行，愛國愛港就折騰」！喺一個老鼠惡過貓嘅時代，學生仲惡過老師，副校長都要靠邊站，教育又點可能會好吖！

話說深水埗英華書院周一早上十一時左右小息時，有數十名學生喺操場唱《願榮光歸香港》，又高呼「光復香港，時代革命」、「香港獨立，唯一出路」等口號。該校小學部有家長致函校長，指從兒子口中得悉有中學生喺小息期間公然聚集宣揚港獨；亦有家長就此事致電副校長，但副校長就話，若學生行為過火會通知家長，並不會以高壓或嚴厲方式處罰學生。

一個月入成十萬銀嘅副校長仲向家長直認，學生喊口號時，老師就在附近，佢坦言學生喊口號是難以制止，而這是社會事件，學校既是受害者，亦無能力處理。

深水埗英華書院網上資料顯示係一間直資男校，以英文為主要教學語言，估計屬Band1B，點都算該區名校啩？但副校長竟然鵪鶉成咁，一個教師連管教學生出位嘅行為都無能為力，可以推算，根本亦無可能贏取學生嘅敬重。管教無能，愧為人師。姑息縱容學生，唔通相信佢哋未來人生會更精彩？