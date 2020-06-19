庚子年易起兵戈，亞洲近期局勢忽然緊張起來，更透出兵戈將起的味道！一邊有中印邊境衝突愈鬧愈兇，日前雙方士兵動手釀成傷亡事件，據指印方至少有二十人死亡，逾百人留院，中方亦有四十多人死傷；另一邊有兩韓衝突，北韓以南韓有人在邊境不斷作反朝宣傳為由，先切斷了雙方電話溝通管道，然後炸毀邊境開城工業區的兩韓聯絡辦公室，有意激化衝突。

上述事件雖然只是邊境紛爭，但捲入事件的四方，有三個國家擁有核武，一旦區內燃戰火，亞洲及整個世界都麻煩大了。所以，中印邊境衝突及南北韓問題一直備受各界關注。

先談中印衝突，雙方的邊境線一直互不認受，注定邊境滋擾事件難以斷尾，幾年前洞朗衝突幾乎引發兩國戰爭，好不容易平息下來，今年雙方又在邊境起齟齬，士兵肉搏、丟石頭互戰多個回合，早前雙方才舉行邊境會議，事後公布亦指雙方磋商成果不錯，似乎和風大吹。誰料事情變化極快，日前的衝突雙方都有人命傷亡。據印度軍方的聲明，雙方當晚發生了「激烈戰鬥」。北京方面，外交部指摘印度越過具爭議的邊境線，稱中國已向印度表達強烈抗議。

這件事內情尚未披露，但據目前的情況分析卻充滿詭異，印度聲稱有士兵陣亡，但提出外交抗議的卻是北京，其中原因有二，一是中方也有不少人在衝突中傷亡，而且可能比印度更多，只是北京沒有作官方披露，有意壓下事件罷了；二是是非涉及誰先越境、誰先動武，這也決定了雙方的姿態。

南北韓方面，衝突雖不像中印那麼激烈，但北韓正值領導人健康疑雲不散，這個時候北韓忽然切斷與南韓的聯絡，並且率先將衝突升級，不惜毀了邊境工業區的設施，似乎北韓有意不妥協。看來，雙方領導人雖然曾牽手走過三八線，但翻起臉來照樣突然兼戲劇化。