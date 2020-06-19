今年四月新組建的「平安中國建設協調小組」，其組織架構近期逐漸披露，例如公安部副部長林銳兼任社會治安組組長，中央政法委副秘書長王洪祥兼任市域社會治理組組長。平安小組職能廣泛，按照官方披露，重點包括防範打擊危害國家政治安全活動、掃黑除惡專項鬥爭決勝戰、社會治理現代化、公共安全管理、防控網絡安全風險等。

平安中國建設協調小組由政治局委員兼政法委書記郭聲琨任組長，其成員也以政法委系統為骨幹。因此，該小組實際上是政法委的新型外圍組織。在地方層面，各省最近迅速設立了「平安建設領導小組」，且北京、山西、陝西等大多數省市均以省委書記牽頭擔任組長，只有四川、遼寧等少數省份以政法委書記擔任組長。

政法委是內地政治架構中最重要的單位之一，主管公檢法等強力部門。但由於社會治安穩定牽涉方方面面，僅靠六、七個政法部門難以兼顧，故而需要相應的外圍組織進行協同。一九九○年政法委恢復重建後，次年便成立了中央社會治安綜合治理委員會，以政法委為核心，吸納人大、工青婦、財經、市場稽查、教科文衞、組織、宣傳等部門，成員達三十多人。其後幾年，又陸續增加紀檢、政協、海關、金融等單位，成員單位擴大到四十個，其主要功能是配合政法委，擴大加強對社會安全穩定的掌控。

在周永康時代，政法系統權力膨脹至巔峰。與之相應，二○一一年中央綜治委更名為中央社會管理綜合治理委員會，成員進一步達到五十一個。由於社會管理的牽涉面更廣，這無疑為該機構介入更多事務提供了契機。綜治委辦公室主任雖然兼任政法委副秘書長，但長期高配正部級。

中共十八大之後，隨着重拳反腐打虎，政法系統遭遇大規模清剿整頓，政法委由最高領導人直接分管，書記也不再「入常」。中央綜治委於二○一四年被恢復原名，削減職能。在二○一八年的黨政機構改革中，政法是動刀力度最大的領域之一，政法委的三個外圍機構，即中央社會治安綜合治理委員會、中央維護穩定工作領導小組、中央防範和處理邪教問題領導小組被全部撤併；政法委下屬各「室」，則整編擴充為更具實體化的「局」，如政治安全局、維穩指導局、反邪教協調局等。

二○一八年機構改革後，北京嚴控新設機構，這種情況下，從中央到地方組建平安小組，反映出安全維穩重要性進一步抬升。今次平安中國建設協調小組的成立，從功能上近乎綜治委、維穩小組的改頭換面，翻牌重來。實際上，二○一四年中央綜治委恢復原名時，其職責定位就是「集中精力抓好平安建設」，與現在的平安小組如出一轍，其組織成員及設立的各專項小組也非常類似。

雖然看起來似乎是翻覆輪回，但是通過改革整頓、破舊立新，兜兜轉轉之間卻無異於對原有舊格局又完成了一次洗牌。以政法委為龍頭，撬動更多資源，握緊「刀把子」。