正論：地王彌足珍貴　招標必須透明

香港寸金尺土，土地是最珍貴的資源，也是庫房最大的收入。無奈在黑暴和疫情雙重夾擊下，近期多幅地皮流標收場，預示經濟危機惡化已對地產市場造成衝擊。在此情此景下，港府堅持如期發售中環海濱三號「地王」，不僅土地價值隨時被低估，採用「雙信封」形式招標更恐招來利益輸送的爭議。

所謂雙信封形式招標，即是入標者需同時提供項目設計方案及地價，有別於只提供地價的一般做法。發展局局長黃偉綸早前指出，中環海濱三號商業地有其獨特性，招標時不應只看重價錢，更要考慮設計。誠然，該幅商業地面積逾五十一萬平方呎，鄰近國金中心二期，可建樓面面積達一百八十多萬平方呎，而且享有無敵海景，可謂絕無僅有的市區靚地，市場初步估計該地折合估值超過七百億元，屬全港最貴地皮，說是「地王」絕無誇張。

中環既是香港政經金融心臟，非常有代表性，港府要求入標者為「地王」提供有特色且配合中環發展及地貌的設計方案，無可厚非。問題是，設計好壞十分主觀，如何評分，有何準則，當局語焉不詳。正如有測量師質疑，這樣做變相由政府操縱，可透過編寫標書度身訂造，喜歡批給誰就批給誰，有欠公允；加上不是以價高者得為唯一或最大的考慮標準，更是令人疑竇叢生。

須知道，招標制度一旦不清不楚，不公不平，後果隨時是災難性。當年的西九文化區單一招標事件便是前車之鑑，時任政務司司長曾蔭權爵士好大喜功，一意孤行，認為西九文化區必須有天幕設計，結果由英國建築師的昂貴天幕設計脫穎而出。曾爵士其後拍板以單一招標方式批出西九項目，結果被轟為利益輸送，傾斜單一發展商，因為爭議太大，最終取消天幕，推倒重來，改由港府斥資二百多億元興建，費時失事，而且項目至今仍未完成，早已淪為瀕臨爛尾的大白象工程。

由此可見，今次中環「地王」若重蹈西九文化區覆轍，由政府官員根據個人喜好決定中標者誰屬，必然後患無窮。港府向被質疑為官商勾結，政策傾向大財團，批地不以價高者得為準，更會有賤價批地之虞，令庫房收入減少也就罷了，最大問題是有利益輸送之嫌，隨時引火燒身，激起另一波民怨。最諷刺的是，去年黑暴高峰期，港府為了轉移民怨焦點，不惜以今日的我打倒昨日的我，提出引用《收回土地條例》增加土地供應，被譏為向發展商開刀以挽回民望，反而之前唱好的公私營合作「土地共享先導計劃」則束之高閣。一時向發展商磨刀霍霍，一時又大搞不透明操作明益友好發展商，不是自相矛盾是甚麼？

這些年，港府為了拓土建屋絞盡腦汁，卻偏偏捨正途而弗由。中環「地王」在經濟低迷時期推出，固然令土地收益大減；而硬推萬億「明日大嶼」，更有千金散盡不復來、香港沉淪無盡頭之憂。與其不顧後果地倒錢落海，不如謀定而後動，首要為樓市「撤辣」拆牆鬆綁，待市道復甦才發售「地王」，最重要是叫停填海造島，集中資源發展新界閒置土地。