產評：炒股騙案網絡化　金融監管宜追上

隨着網絡數據傳輸速度加快，流動通訊設備應用日趨普及，相關資訊需求大增，供應更如雨後春筍，特色是門檻低，且缺乏監管。部分無名無姓無出處，魚目混珠，美其名是提供經驗分享，實際上是涉及莊家活動或投資產品銷售，一旦遇騙，追討無門。因應市場變化，金融監管宜與時並進，須檢討現有法例不足並加強執法，以保障投資者權益。

當今可謂人人擁有智能手機，令資訊電子化且五花八門，無論是中國內地抑或香港，皆出現許多來歷不明、且出處不知寶號的新興「網紅」或意見領袖（KOL）。他們看準互聯互通下兩地股票資訊需求大增，趁勢發布投資相關資訊，部分不法之徒利用「唱高散貨」的市場操控伎倆，專門針對一些市值不大、股權高度集中而流通性不高的個股，貪其容易舞高弄低，請散戶入甕、派貨完成後就散水大跌。

更甚的是，他們會在網上討論區和社交平台設立「炒股群組」尋找客源，或進行個股推介、開辦投資課程，甚或推銷分析軟件，繼而與金融機構聯繫推介金融服務等。起初這些資訊都是免費的，之後就開始收錢，甚至要用家使用相關的指定服務，以分享經驗為幌子，從事另類活動為實。由於這些資訊或服務提供者往往是無牌的，若受騙而要追討損失，往往也無從入手。

最近中國證監會就罕有地發出「風險警示」，指有打着「投資者教育」旗號的非法推薦股份活動增多，表面上看似是普及理財知識、傳授炒股秘技，實際是非法從事證券投資諮詢活動。要知道，內地股民的作風一向不重分析，買賣皆一哄而上，更易墮入陷阱。

事實上，所謂「開弓沒有回頭箭」，新經濟興起令金融科技廣泛應用，金融服務電子化亦是大勢所趨。過往香港股民以電話找股票經紀落盤進行交易，如今不少都改以網上平台自行落盤，既節省佣金，又直接快捷。而正正由於交易途徑電子化，網絡金融資訊供應應運而生，惟網絡金融資訊確有龐大需求，並不能因一小撮不法分子行為而全面禁止。

因此，問題的關鍵是金融監管宜因應市場變化，革新制度，加強中港兩地監管資訊交流，把好大關；定時檢視網絡金融資訊市場的情況，嚴厲執法，打擊無牌人士販賣投資意見或市場操控活動等金融罪行；加強投資者教育，宣傳如何正確看待網絡金融資訊，提高風險意識，勿參與無牌投資活動，以免令血汗錢化為烏有。