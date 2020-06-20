功夫茶：壹淫媒賣產炒人　漢奸黎狗入窮巷

人無善志，功利打倒天理嘅漢奸黎，近排黑過墨斗，一身係蟻，都真係唔摟死自己都痕死了！現年七十二歲嘅反中亂港大漢奸，目前面對五案七罪，排隊等審訊，都真係忙得交關。古人說，「善驚以遠害，利食而忘患」，容易驚覺就能遠離災害，貪圖食物就會忘了禍患。一個人做漢奸都永遠要爭第一嘅，為了利乜那渣招都可以出盡，好明顯就係以為一世都夠運，上天厚佢唔使驚！

之但係，「港版國安法」修訂字眼，列明針對「勾結境外勢力」，一心「為美國而戰」嘅漢奸黎，又聞到𤓓味，自己鬼拍後尾枕，話修訂字眼為佢度身訂造，更表示有心理準備坐監！一身蟻摟痕死了仲有幾分自知之明，腦未退化得晒喎！

嗱！一個人時運低，真係行路打倒褪，飲水會塞牙！早前漢奸黎赤膊上陣，可憐兮兮扮死狗告急，話毒果報「快撐不住了」，哀訴疫情影響、冇廣告收入，訂閱跌破六十萬，經營非常困難；又話自己已墊支港幣五億五千萬元，又祭出「社會責任」叫人幫忙訂閱！講真，壹淫媒長期流血不止，四年半累蝕十八億元，其股價跌到趴街，距仙股半步之遙。六年嚟摺咗九報刊，追得上漢奸黎嘅一身官司！

嗱嗱嗱！漢奸黎喺台灣嘅媒體業務一樣連年虧損，繼二○一八年《爽報》爽死摺埋，今年二月台灣《壹週刊》又夭壽埋，台灣《蘋果日報》也屢傳裁員。消息指尋日有近百人被裁，包括編輯部約六十人，影創中心甚至整個部門冇得留低，另紙媒約十多人，業務部約三十至四十人，將於本月底離職。若然，都真係好似細路仔玩雀雀，愈玩愈縮！繼而玩「點蟲蟲」，蟲蟲飛，爛蘋果唔見咗！咁台灣嘅天空就一天光晒咯！皆因冇咗啲報道手法離晒譜、捏造嘅假新聞污染也。

漢奸黎喺台灣窮途末路，不久前佢連番變賣台灣物業救亡，連佢位於台北市內湖區、私人持有嘅「壹電視大樓」全幢賣埋，得款三億多港元。心水清嘅見佢賣產如倒水，四個月紛紛出售台灣資產吊命，真係冚家產業敗清光！一味「賣、當、借」，可見已山窮水盡冇路行，即使柳暗花明，以佢依家時運咁低又一身蟻，唔係撞鬼都係撞崩鼻喇！一個人勢盛，山河可拔！衰起上嚟，夾塊豆腐都震騰騰冇力！

功夫茶一再強調，做漢奸從來都冇好下場嘅！堂堂正正中國人唔做都唔緊要，仲要跪吮美爹臭腳趾都話好味，咁嘅正契弟，難怪順德鄉下嘅親戚父老都要同佢割席，掃條七十古來稀嘅冚家拎出黎氏祠堂咯！勾結境外勢力，為美爹而戰，如果淨係洗廁所咁好景，功夫茶相信佢都飲得杯落！