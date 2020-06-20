世界視線：博爾頓新書紅火　爆料者伺機而動

美國前國家安全顧問博爾頓出新書大爆總統特朗普的黑幕，包括特氏維護涉殺害美媒記者的沙特阿拉伯王儲、支持北京當局興建新疆再教育營，以至不欲插手香港示威風波等，引發軒然大波。特朗普一方面重炮轟擊博爾頓，指摘他是「大話精」，另一方面司法部對博氏提出民事訴訟，指其新書的部分內容包含國家安全保密訊息，其出版會對國安造成「無可挽回的損失」，就客觀效果而言，似乎正為博氏的新著「背書」。

值得注意的是，在新聞界爭相報道博爾頓新書內容的同時，博氏的誠信卻遭到民主黨人質疑。事實上，博氏自從被特朗普掃地出門後，即有報道指他有意「爆大鑊」，而其社交網站的發文亦能找到蛛絲馬迹，問題是，早前國會對特朗普的「通烏」醜聞展開彈劾，民主黨人一度把希望寄託在他身上，期望他能給予特氏反戈一擊，卻為博氏所拒。

更有意思的是，當彈劾案進入參議院審訊階段後，博爾頓一改口風，聲稱只要國會傳召，便會宣誓作供，但正如眾議院議長佩洛西批評，博爾頓無非看穿參議院由共和黨人把持，根本不會作出不利特朗普的決定，才作其「大義凜然」狀。然而，輿論並未對博氏的誠信提出太多質疑，反映特朗普在公眾心目中的形象早已破產，根本沒有人相信他是受害者。

撇開博爾頓的新書有多少真實成分，有多少加油添醋，特朗普愈是對博氏猛烈抨擊，只有愈發凸顯自己用人不明：為甚麼他所重用的人，每一位都如此不堪？白宮國家貿易委員會主任納瓦羅護主心切，狠批博氏當年錯誤地宣稱伊拉克擁有大殺傷力武器，把美國帶進戰爭深淵。連納瓦羅口中「最糟糕的官員」，特朗普仍照用不誤，可謂有眼無珠。

前總統林肯最為人稱道的能力之一，是有本事將政敵拉攏到自己身邊，建立起「敵人團隊」，特朗普卻是反其道而行，一次又一次「化友為敵」，連軍人出身的前防長馬蒂斯和前白宮幕僚長凱利，都一反「服從」的天職，公開批評特朗普，博爾頓的爆料，相信只是打響第一炮。