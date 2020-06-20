對香港人來說，粵港澳大灣區比「一帶一路」來得實際。一如CEPA，大灣區帶來政策優惠，可轉變為短期直接的收益，正適合現時港人短期唯利是圖的短視心態。

粵港澳大灣區不是像以往的簡單開放，例如海南自貿區那般，讓參與者可以制度的對沖或政策的寬減獲取利潤。以海南為例，單以免稅開放，益了一些企業，整體經濟卻難有發展。大灣區的開放，減免關稅，開放專業和金融服務業，卻不可能再取得改革開放初期的走私暴利和雙軌制帶來制度利潤。初期的走私進口，利潤比不上其後加工貿易的長期而又龐大的收益。現時若只着重金融連接，不過是重複逃稅的伎倆。由非法轉為合法，或如過往非法在港購買保險服務變相資金外流，帶給香港世界非正常的利潤。

反貪腐之前的二十多年貪腐，多假香港與內地（今天的大灣區）的金融渠道進行。大灣區新的金融連接超越不了以往的非法業務的範疇，把非法轉為合法，減少從業者的風險。但是，跨境非法金融服務盛況已過，單靠這樣的開放，或可方便內地資金來港，卻無助於香港和大灣區的升級轉型發展，刺激經濟的作用有限，還會引起金融風險。在當前國際危機重重的環境下，未必可以安穩開放。

香港的金融發展，本應是走去美國化、去美元化的道路，例如擴大人民幣離岸市場的金融中心功能，開拓「一帶一路」的金融服務，但似乎大灣區裏的香港與珠三角都對之缺乏興趣，只有澳門才有創新的政策主張。大灣區在香港與珠三角而言，也還是停留在爭取中央政策放寬，作尋租活動。這樣的前景未必樂觀，一是不會帶來結構性的轉變；二是對國家的風險不小，容易有政策逆轉的可能性。例如，全球以美國為首再來一次次貸式危機，中央金融政策還會是不加限制的開放嗎？

大灣區的發展原在於出口，但從加工貿易轉型為完整的製造業生產，且要從英、美市場轉移，並不容易。即使把部分出口轉內銷，在國內市場也佔不了多少優勢。珠三角工業轉型，香港要加入，也要轉型配合，但兩者怎樣轉型、怎樣配合，仍是未決的難題。國際政經環境轉壞和新冠肺炎疫情延續，衝擊珠三角轉型的路徑，珠三角需要反思反省。香港可以搭上大灣區的順風車嗎？

「一帶一路」是開拓型的發展，只能一步一腳印，不如大灣區那樣容易投機取巧，但腳步穩重，符合國際和中國經貿發展的大趨勢。三、五年不會見成效，三、五年卻可以建成基礎。