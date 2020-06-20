從嚴峻局勢、忍無可忍的背景來看，中央推出「港版國安法」的決心極大，目的是為了有效的堵住香港國家安全問題上的「風險口」，維護「一國兩制」和長治久安。然而，要做到有效，決心很大還不夠，還必須由國家司法機關直接操作「港版國安法」，辦理有關案件。這個自主權必須首先確立，然後方可根據情況和需要，「指導和監督」香港司法部門配合辦案。

不錯，香港行的是「一國兩制」，全國性的《國家安全法》在香港落戶和實施，遇到的是和內地其他地方不同的「特殊」環境。然而，國安至上、國法至上，國安和國法不能因為某些地方和司法制度的不同而卻步遷就、自損權威，更須採取最有力的方法令國法在香港暢行無阻，有效落實。

「港版國安法」的推出是一個很大的動作，影響深遠且觸動制度方面深層次結構性問題，香港反對派、外部勢力和香港司法中人必極力阻撓和反對。現在他們靠硬頂和發動抗議運動是達不到目的了，就拿香港《基本法》大做文章，用香港的司法權、終審權和普通法，用「國際人權公約」，用《基本法》第二十二條，用二十三條立法完成後「港版國安法」就應自動終止的「日落條款」，用人大常委會不應對「港版國安法」的案件有「釋法權」等等，試圖把煌煌國法的執法權、司法權納入他們的掌控之中。

胃口大得很，態度狂得很，把自己裝扮成擁護《基本法》、捍衞「一國兩制」、捍衞「港人權益」的樣子。與此同時，香港的行政、立法領域一些人，包括某些建制派中人，出於各種目的，也明明暗暗的支持他們「大做文章」，其扮相是「憂心忡忡」，勸朝廷「不要去得太盡」，要「認真考慮香港司法界的意見」，「切勿造成港人恐慌」云云。

看來，朝廷是在面臨考驗，若被忽悠，在「港版國安法」的執法權、司法權方面不作全盤掌握，而是放開口子，交由香港司法辦理，那麼整件事將大打折扣，甚至功虧一簣也。