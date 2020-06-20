近日兩宗涉及反修例風暴案件的判決，又令人百思不得其解。一名女設計師去年十一月將一名警員及其家人資料上載至Facebook專頁，涉違反禁令，藐視法庭，結果獲判緩刑，逃過牢獄之災。法官聲稱此類案件一般應判即時監禁，本案被告有強烈求情因素才判緩刑，其他人未必如此幸運云云。此案有兩個奇異之處：一是「強烈求情因素」竟成為輕判理由；二是被告能不能獲判緩刑竟視乎其是否「幸運」。

另一宗案件是，去年十二月有名男子因政見不同被暴徒「私了」而失去知覺，一名巴基斯坦裔男學生再用腳及棍對其施襲，事後承認襲擊致造成身體傷害罪，結果只判十二個月感化令。裁判官聲稱被告的行為完全不能接受，但考慮到他認罪和無案底，加上年紀尚輕且有悔意，相信已吸取教訓云云。此案也有兩個奇異之處：一是被告「行為完全不能接受」，竟然還是被法庭接受；二是「年紀尚輕」就可獲從輕發落，而不理案情是否嚴重。

欲赦之罪，何患無詞，司法機構似乎總是很樂意替被告辯護，而且總是可以找出很多輕判理由。按照這種邏輯，許多參與打砸燒搶的黑衣暴徒都是「年紀尚輕」且有「強烈求情因素」，豈不是統統可獲放生？最尷尬的是，司法機構的仁慈和縱容並沒有得到暴徒多少掌聲，反而屢遭攻擊，日前高等法院樓梯被塗污，有法官更被指名道姓粗口辱罵，司法尊嚴可謂蕩然無存，難道這就是所謂的法治？那班以法律守護者自居的藍血貴族，為何不譴責這種公然藐視司法的行為？

事實一再證明，香港禮崩樂壞，主要原因不是法律不完善，而是司法不公正。警察在前面拉人，司法在後面放人，犯法沒有成本，暴徒有恃無恐，香港不亂才怪。所以說，「港版國安法」要發揮真正威力，關鍵在於中央必須掌握執法權和司法權，而不能寄望香港司法維護國安。