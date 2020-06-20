國家領土一點兒也不能少，搞港獨是癡心妄想，簡直腦袋還未長得完全。現在喊這些口號最激烈的，便是特區最幼嫩、最沒有資格叫港獨的年齡群，九七回歸後出生在特區的人，一出世已是不折不扣的中國人。最大的現在才二十三歲，一生未經過任何風浪，最多剛剛出社會做事，未有對社會作過貢獻，有甚麼資格埋怨這些、投訴那些呢？

最近網上流傳一段名校男生在校園裏唱港獨歌曲，大喊港獨口號，他們都是十來歲，懂甚麼政治？而且都還是受家人照顧寵愛，甚至獨立生活的能力也未有，政治口號出自他們稚氣的嗓子像兒歌，幼稚、天真但無知。校園是最不應該讓政治滲透的地方，小朋友心智未成熟，師長又是他們最信任的人，同學們影響力極大，很容易人云亦云，旁邊朋友仔說衝呀衝呀，他們便衝出街遊行示威搞破壞，根本沒有想像後果。每一個地區如果獨立，必定會有極大的震盪，往往帶來悲劇性的災害，以他們這個年紀，沒有成年人照顧，還能生存嗎？這種荒天下之大謬的事情竟在校園發生，校方及師長責無旁貸，校長雖然辭職，否認是因事件問責，但一走了之能解決事情嗎？

歸根究柢都是香港教育制度的失敗，八年前國民教育推行遇到阻力便束之高閣。若果當年能順利推行，片段中的學生應已接受國民教育，相信情況會改寫。特區政府有負中央所託，有辱一國兩制，現在出了大亂子，亡羊補牢，最近教育局連番大動作，教育界風聲鶴唳。做了當然比沒有做好，但在指定日子慶祝活動升旗唱國歌這些只是表面工夫，教師及教材直接影響學生的成長，這方面教育局據說加緊做工夫。本來應該是二十三年前應做的事，等到現在才起步，時間不會等人，待發揮功效的時候，可能要等十多年，錯過最好的時機了。