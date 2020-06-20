北京豐台區新發地批發市場掀起的新一波新冠肺炎疫情愈演愈烈，初時宣布確診三十六例，無境外人員或湖北人員，都是市場的攤販司機，但後來大面積向關係人等排查，不再限於食品市場的工作人員和家屬，甚至曾到過該市場的顧客和貨運車司機都圈進檢測之列，令整個北京城風聲鶴唳。現今進出北京的航班及高鐵都已嚴格限制，班次大減，接近封城。廣州市和深圳市都立刻根查和隔離最近曾去過北京人士，力求堵截疫情。

出乎意料之外，今次北京疫情帶來的最大影響，竟然是三文魚的銷情。因為在初期的檢測和採樣過程中，有售賣三文魚的案板採樣檢測呈陽性，雖然有病毒學家表明，新冠病毒的宿主是哺乳類動物，三文魚和海鮮不會感染病毒，但表面仍可能會受環境污染而沾上病毒。由於三文魚沾上的病毒來源不明，有專家建議大眾暫時不要生吃三文魚。

其實，除了少數在內地人工淡水養殖的鱒魚去年被銷售商硬列為三文魚外，中國銷售的三文魚都是進口貨，每年從澳洲、智利、挪威、加拿大等地運來，單單從挪威進口便達二十三萬多噸冰鮮及冷凍貨。這些進口三文魚是否經得起嚴格的衞生檢疫，也甚多爭論，就算三文魚因需要冰鮮和冷凍運送，故此不會是新冠病毒的宿主，也難保其原來的生產過程安全。網上有文章提到，因為近年世界對三文魚的需求數量激增，海洋撈捕供應不足，大多數三文魚其實都是人工飼養的，因為那些養殖場魚苗太多，空間擠迫，養殖期間廣泛使用飼料、激素和抗生素，養大後屠宰是否適宜食用充滿疑問，並不令人放心。

另一問題是內地人模仿香港，習慣吃三文魚的魚生，風險更大。了解日本飲食文化的朋友都曉得，日本人傳統只吃燒熟的三文魚，不吃魚生，因為他們認為三文魚遠道運來，耗時較久，魚肉欠新鮮而且帶寄生蟲。香港和內地食客本着大無畏精神，慣吃三文魚的魚生，是否更不衞生，實在值得警惕。

自從北京三文魚案板出事後，幾乎全國超市和日式食肆的三文魚盡悉下架，顧客也停止食用，香港亦有不少日式食肆暫時停售三文魚，一避風頭。

最近有幾艘美國水產商漁船，有逾百名船員確診新冠肺炎，據悉他們是在阿拉斯加一帶作業的，他們的工作程序是一邊捕撈一邊處理魚獲，在這樣的生產流程中，海鮮被病毒污染並不奇怪。另外，有一家大型肉類處理廠商屬下廠房，已經累計五千多人確診新冠病毒，相信消息也會令美國生產的海鮮及肉類銷路下降，不少忠實顧客聞之卻步。