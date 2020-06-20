平生不作虧心事，夜半敲門也不驚。對於叛國禍港的洋奴漢奸來說，夜半即使無人敲門也膽戰心驚。「港版國安法」進入最後直路階段，全國人大常委會第十九次會議召開，將條例中的「反對任何外國和境外勢力干預香港特別行政區事務」，修訂為「勾結外國或境外勢力危害國家安全」，激起洋奴漢奸嘩然。

陳淑莊煞有介事說，擔心中央將罪行涵蓋範圍無限擴大，市民和議員在不知情下墮入法網，到外國交流會面可能違法，直把市民當白癡。正常市民到外國讀書、旅遊、經商，怎麼會墮入法網？字眼改動明顯針對長年累月跑到英美唱衰香港、抹黑中央，甚至乞求外國制裁香港的政客，亦即是陳淑莊及其黨友、金主黎智英、大小漢奸李柱銘和黃之鋒之流，關一般市民何事？

還是漢奸黎心知肚明，第一時間跳出來對號入座，直指修訂字眼是為他「度身訂造」，「畀我哋曾經見過外國元首嗰啲香港人」。想當日，他獲美國副總統彭斯及國務卿蓬佩奧親自接見，何等「風光」，有人打從心底裏笑出來，雙眼射出仰慕的目光，簡直是做漢奸的光輝典範。有人還眉飛色舞要求美國訂立「香港人權與民主法案」，制裁中港官員，回港後不時炫耀認叻，自認是第一個向美國提出此議的人。

這些漢奸嘴臉，正常市民看見作嘔，如今有咁耐風流，有咁耐折墮，漢奸黎洗定八月十五等坐監洗廁所，正是天理循環而已。

最好笑的是，連平時最偏幫反中亂港人士的香港司法也幫理不幫親。君不見，口說有坐監準備的漢奸黎多次申請更改保釋條件冀飛往美國求救，多次被高院駁回，法官的判詞指出，漢奸黎有機會獲准離港後不再回來，其提出的離境理由全無必要，年邁赴美亦增加感染新冠肺炎的風險。當日拍心口說賣掉「親生仔」《壹週刊》正契弟的人，誠信早就破產，法官不信契弟，正常不過了。