很多人以為美國總統特朗普上任後，就有計劃、全方位地圍剿中國。本欄卻一向認為不是，特朗普對中國本無太大惡感，只是希望在兩國交往過程中，多顯揚威風，多搶佔新聞頭條，他便於願足矣。

至於美中關係弄到如斯地步，是因為北京接受不了以哄孩子的方式，去應付現任白宮主人，再加上意外爆出了新冠肺炎疫情，特朗普處理不力，美國確診及死亡人數均屬全球最多，為轉移國民視線，便瞄上了中國。

美國前國家安全顧問博爾頓打算出版新著，名為《事發房間：白宮回憶錄》，據說書中會透露，特朗普在任內頭兩年，非但沒有處處刁難中國，反而多番迴護，中方在新疆設立再教育營，西方輿論痛毀極詆，但特朗普則認為可以理解。「六四事件」三十周年，白宮擬請總統發聲明表示關注，特朗普卻說事情已過去這麼久，誰還會在乎？白宮主人更當面請求中國國家主席習近平多買美國農產品，以助他連任總統。該書還指出，特朗普刻意向華示好，取消或減輕了對中資電訊商中興及華為的制裁措施。

原本的特朗普，非但不是中國剋星，反而倒像是個貴人。奈何，後來中美的關係搞砸了，一方面是因為白宮主人性格多變，一方面是中方有時也不大顧念他的面子。這老頭子當日挺着國家的壓力，運用總統權力破例「放生」了中興，原以為中國會投桃報李，結果中方卻否決了美資電訊商高通在歐洲的一項收購計劃。這或許是小事一樁，但特朗普為人「小心眼」，錙銖必較，你這樣坑他一回，自然會記恨於你。

而面對新冠肺炎疫情，美國的處理手法近乎全球最差，特朗普無可解釋，便惟有遷怒於中國，這對於北京來說，可謂一場無妄之災。上述多重因素加起來，乃導致中美關係弄到如斯地步。