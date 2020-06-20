德不稱位，能不稱官，廢官即係廢官。看官，貴為律政司司長嘅鄭若驊，係人都知佢上任以來醜聞纏身，其民望持續「墊司底」，老朽但知佢檢控常甩轆，錯到離晒罩，貽笑大方醜出國際，經常答非所問，回應問題，至叻一句「案件由展開調查至提出檢控的所需處理時間，要視乎多項因素而定」。黑暴以來，法庭積壓大量涉及反修例案件仍未審理，佢就一味廢噏話會加快處理，卻流於空談！

人稱「避政司司長」嘅鄭若驊，日前到立法會動議《致命意外條例》嘅擬議決議案，議案通過後佢出嚟見記者，被問到人大喺國安法《決定》嘅字眼上，由「外國和境外勢力干預」變成「勾結外國或者境外勢力」，「勾結」兩字佢點睇呢？有乜特別意思呢？

司底驊今趟來不及反白眼，之不過就好似黐脷筋咁口窒窒，話自己未睇到具體條文內容，目前不宜評論，並指人大常委會亦須依法立法，包括根據憲法等規定去做。阿姐，依家你係律政司司長，叫你表個態，對「勾結」兩字稍作解釋吓啫，使唔使好似五十年便秘咁咿咿哦哦，舌頭打結不能給一字半句「個人高見」呀？

嗱！全國港澳研究會副會長劉兆佳就表示，相信中央一開始已希望阻止一些香港人勾結外部勢力插手本港事務，但初時用字唔夠清晰，故立法時改用更具針對性嘅字眼。呢個就係簡單發表吓個人見解啦！

有代理過國家安全案件嘅內地律師解釋，「勾結」主要只指境內人員或機構，故意與境外串通或合作從事非法活動；而「干預」則指境外人員或機構，試圖對境內進行影響。根據中國《刑法》，在「危害國家安全罪」方面，勾結外國危害國家主權、領土完整和安全，可處無期徒刑或者十年以上有期徒刑。

勾結外部勢力原來咁大鑊，堂堂律政司司長唔知「勾結」係乜冬冬芫荽葱，純情過白白豬，問你服未？